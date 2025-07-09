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Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 09.07.2025
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04:39 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028054861.html
Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР
Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 09.07.2025
Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт поддержала расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:39:00+03:00
2025-07-09T04:39:00+03:00
в мире
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джон бреннан
джеймс коми
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт поддержала расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о якобы связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой. "Я слышала эту новость, и я рада была ее услышать, потому что оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции и страны", - сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News. Она заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой. Как сообщил ранее телеканал со ссылкой на свои источники в минюсте, доказательства предполагаемых нарушений Коми и Бреннана переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю. Полный объем расследования остается неизвестным, но по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор". В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000463726.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, джон бреннан, джеймс коми, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Бреннан, Джеймс Коми, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Белый дом поддержал расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР

Представитель Белого дома Левитт поддержала расследование против Бреннана и Коми

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт поддержала расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о якобы связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой.
"Я слышала эту новость, и я рада была ее услышать, потому что оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции и страны", - сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп высмеял утверждения о вмешательстве России в выборы в США
20 февраля, 08:58
Она заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой.
Как сообщил ранее телеканал со ссылкой на свои источники в минюсте, доказательства предполагаемых нарушений Коми и Бреннана переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю. Полный объем расследования остается неизвестным, но по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор".
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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В миреРоссияСШАДональд ТрампДжон БреннанДжеймс КомиФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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