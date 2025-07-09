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Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу - РИА Новости, 09.07.2025
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03:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028051597.html
Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу
Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу - РИА Новости, 09.07.2025
Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу
Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:21:00+03:00
2025-07-09T03:21:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
джон бреннан
джеймс коми
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой, сообщает телеканал Fox News. "Бреннан и Коми под уголовным следствиям в связи с возможными нарушениями, связанными с расследованием о Трампе и России, в том числе за предположительную дачу ложных заявлений в конгрессе", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в минюсте. Доказательства предполагаемых нарушений переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю, говорится в сообщении. Расследование против Бреннана открыто, как и против Коми, сообщили источники телеканала. Полный объем расследования остается неизвестным, но, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор". В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, джон бреннан, джеймс коми, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Бреннан, Джеймс Коми, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу

Следствие выяснит роль экс-глав ЦРУ и ФБР в обвинении Трампа в связях с Россией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой, сообщает телеканал Fox News.
"Бреннан и Коми под уголовным следствиям в связи с возможными нарушениями, связанными с расследованием о Трампе и России, в том числе за предположительную дачу ложных заявлений в конгрессе", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в минюсте.
Публикация в соцсети Джеймса Коми - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
16 мая, 02:25
Доказательства предполагаемых нарушений переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю, говорится в сообщении. Расследование против Бреннана открыто, как и против Коми, сообщили источники телеканала.
Полный объем расследования остается неизвестным, но, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор".
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы
3 июня, 14:47
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДжон БреннанДжеймс КомиФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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