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Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу

Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу - РИА Новости, 09.07.2025

Экс-руководство ЦРУ и ФБР находится под следствием за претензии к Трампу

Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:21:00+03:00

2025-07-09T03:21:00+03:00

2025-07-09T03:21:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

джон бреннан

джеймс коми

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми находятся под уголовным следствием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи президента США Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой, сообщает телеканал Fox News. "Бреннан и Коми под уголовным следствиям в связи с возможными нарушениями, связанными с расследованием о Трампе и России, в том числе за предположительную дачу ложных заявлений в конгрессе", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в минюсте. Доказательства предполагаемых нарушений переданы нынешним руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю, говорится в сообщении. Расследование против Бреннана открыто, как и против Коми, сообщили источники телеканала. Полный объем расследования остается неизвестным, но, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор". В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html

https://ria.ru/20250603/ssha-2020671552.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, джон бреннан, джеймс коми, фбр, центральное разведывательное управление (цру)