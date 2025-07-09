В "Роскосмосе" рассказали, почему "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект
Баканов: Марафон и Скиф не вошли в нацпроект Космос для экономии бюджета
Запуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" отказался от спутниковых группировок интернета вещей "Марафон IoT" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" для экономии федерального бюджета, к их созданию можно будет вернуться, если проявят интерес частные игроки, заявил РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу … Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть", - сказал Баканов.
При этом он уточнил, что сама многоспутниковая группировка "Сфера", частью которой должны были стать "Скиф" и "Марафон", свою актуальность сохраняет. Глава госкорпорации назвал её, по сути, интегрированной орбитальной группировкой РФ, в которую входят системы связи на геостационарной, высокоэллиптической и низкой орбитах, системы радиолокационной и оптико-электронной съёмки из космоса, а также система навигации ГЛОНАСС.
Ранее Баканов сообщил, что группировки "Марафон" и "Скиф" не вошли в Нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее. Изначально их проекты предполагали выведение на орбиту 264 спутников "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф".
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