https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html

В "Роскосмосе" рассказали, почему "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект

В "Роскосмосе" рассказали, почему "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект - РИА Новости, 09.07.2025

В "Роскосмосе" рассказали, почему "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект

"Роскосмос" отказался от спутниковых группировок интернета вещей "Марафон IoT" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" для экономии федерального бюджета, к... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:29:00+03:00

2025-07-09T03:29:00+03:00

2025-07-09T03:29:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

дмитрий баканов

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938665414_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_81d9e901fad801b18c9116a4f229c8e2.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. "Роскосмос" отказался от спутниковых группировок интернета вещей "Марафон IoT" и широкополосного доступа в интернет "Скиф" для экономии федерального бюджета, к их созданию можно будет вернуться, если проявят интерес частные игроки, заявил РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу … Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть", - сказал Баканов. При этом он уточнил, что сама многоспутниковая группировка "Сфера", частью которой должны были стать "Скиф" и "Марафон", свою актуальность сохраняет. Глава госкорпорации назвал её, по сути, интегрированной орбитальной группировкой РФ, в которую входят системы связи на геостационарной, высокоэллиптической и низкой орбитах, системы радиолокационной и оптико-электронной съёмки из космоса, а также система навигации ГЛОНАСС. Ранее Баканов сообщил, что группировки "Марафон" и "Скиф" не вошли в Нацпроект по космосу в том виде, в котором планировались ранее. Изначально их проекты предполагали выведение на орбиту 264 спутников "Марафон IoT" и 12 аппаратов "Скиф".

https://ria.ru/20250619/rossija-2024035359.html

https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, дмитрий баканов, роскосмос