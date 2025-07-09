Рейтинг@Mail.ru
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 09.07.2025 (обновлено: 17:01 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sputnik--2028181517.html
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта - РИА Новости, 09.07.2025
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
SputnikPro на тему "Особенности использования искусственного интеллекта в арабоязычных СМИ", организованный агентством Sputnik совместно с Союзом новостных... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:00:00+03:00
2025-07-09T17:01:00+03:00
в мире
технологии
москва
алжир (провинция)
габон
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028179918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92f4f2d2c4065cb6029a95eb49663633.jpg
Москва, 9 июля – РИА Новости. SputnikPro на тему "Особенности использования искусственного интеллекта в арабоязычных СМИ", организованный агентством Sputnik совместно с Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) и Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана, состоялся на площадке медиагруппы. Шеф-редакторы редакции арабских стран Sputnik Язан Ажуз и Васим Сулейман рассказали о применении инструментов ИИ для создания и развития арабоязычного медиаконтента. Слушателями стали более 100 человек из СМИ Алжира, Буркина Фасо, Габона, Гамбии, Египта, Катара, Кот-д’Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Саудовской Аравии, Сомали, ОАЭ и других стран.Генеральный директор UNA Мохаммед бин Абдуррахман Аль-Ями отметил: "Этот семинар помог укрепить навыки журналистов исламского мира в использовании языковых моделей, предоставить им инструменты для повышения эффективности работы и создания качественных материалов".Доктор Абдулла Аль-Харби, заведующий кафедрой лингвистики Глобальной академии арабского языка имени короля Салмана, подчеркнул: "Искусственный интеллект открывает новые возможности для популяризации арабского языка в цифровом пространстве. Стремительное развитие применения ИИ в языковой и медийной сферах требует от нас проведения подобных научных встреч для обсуждения лучших способов использования этих технологий, обмена опытом, поиска решений и достижения высоких целей в области языка и медиа".Это первое мероприятие, которое агентство Sputnik проводит совместно с Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана.
https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html
москва
алжир (провинция)
габон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028179918_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15e2ccc35b5c4e38657958d231dffcd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, москва, алжир (провинция), габон, sputnik
В мире, Технологии, Москва, Алжир (провинция), Габон, Sputnik
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта

Шеф-редакторы Sputnik обсудили сферы применения искусственного интеллекта

© РИА Новости / Анастасия ПетроваШеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 9 июля – РИА Новости. SputnikPro на тему "Особенности использования искусственного интеллекта в арабоязычных СМИ", организованный агентством Sputnik совместно с Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) и Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана, состоялся на площадке медиагруппы. Шеф-редакторы редакции арабских стран Sputnik Язан Ажуз и Васим Сулейман рассказали о применении инструментов ИИ для создания и развития арабоязычного медиаконтента. Слушателями стали более 100 человек из СМИ Алжира, Буркина Фасо, Габона, Гамбии, Египта, Катара, Кот-д’Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Саудовской Аравии, Сомали, ОАЭ и других стран.
Генеральный директор UNA Мохаммед бин Абдуррахман Аль-Ями отметил: "Этот семинар помог укрепить навыки журналистов исламского мира в использовании языковых моделей, предоставить им инструменты для повышения эффективности работы и создания качественных материалов".
© РИА Новости / Анастасия ПетроваШеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта
Доктор Абдулла Аль-Харби, заведующий кафедрой лингвистики Глобальной академии арабского языка имени короля Салмана, подчеркнул: "Искусственный интеллект открывает новые возможности для популяризации арабского языка в цифровом пространстве. Стремительное развитие применения ИИ в языковой и медийной сферах требует от нас проведения подобных научных встреч для обсуждения лучших способов использования этих технологий, обмена опытом, поиска решений и достижения высоких целей в области языка и медиа".
Это первое мероприятие, которое агентство Sputnik проводит совместно с Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана.
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
1 июля, 14:17
 
В миреТехнологииМоскваАлжир (провинция)ГабонSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала