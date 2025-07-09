https://ria.ru/20250709/sputnik--2028181517.html

Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта

Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта - РИА Новости, 09.07.2025

Шеф-редакторы Sputnik рассказали об использовании искусственного интеллекта

SputnikPro на тему "Особенности использования искусственного интеллекта в арабоязычных СМИ", организованный агентством Sputnik совместно с Союзом новостных... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:00:00+03:00

2025-07-09T17:00:00+03:00

2025-07-09T17:01:00+03:00

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Москва, 9 июля – РИА Новости. SputnikPro на тему "Особенности использования искусственного интеллекта в арабоязычных СМИ", организованный агентством Sputnik совместно с Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) и Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана, состоялся на площадке медиагруппы. Шеф-редакторы редакции арабских стран Sputnik Язан Ажуз и Васим Сулейман рассказали о применении инструментов ИИ для создания и развития арабоязычного медиаконтента. Слушателями стали более 100 человек из СМИ Алжира, Буркина Фасо, Габона, Гамбии, Египта, Катара, Кот-д’Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Саудовской Аравии, Сомали, ОАЭ и других стран.Генеральный директор UNA Мохаммед бин Абдуррахман Аль-Ями отметил: "Этот семинар помог укрепить навыки журналистов исламского мира в использовании языковых моделей, предоставить им инструменты для повышения эффективности работы и создания качественных материалов".Доктор Абдулла Аль-Харби, заведующий кафедрой лингвистики Глобальной академии арабского языка имени короля Салмана, подчеркнул: "Искусственный интеллект открывает новые возможности для популяризации арабского языка в цифровом пространстве. Стремительное развитие применения ИИ в языковой и медийной сферах требует от нас проведения подобных научных встреч для обсуждения лучших способов использования этих технологий, обмена опытом, поиска решений и достижения высоких целей в области языка и медиа".Это первое мероприятие, которое агентство Sputnik проводит совместно с Глобальной академией арабского языка имени короля Салмана.

https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html

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