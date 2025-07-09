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Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.07.2025

Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:43:00+03:00

2025-07-09T22:43:00+03:00

2025-07-09T23:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. Работает группа "Бати" спецназа "АХМАТ" МО РФ. Наши бойцы провели очередную операцию по уничтожению наблюдательного пункта и пулеметной точки укрофашистов. Как и всегда, дроноводы отработали слаженно и эффективно. В результате точечных ударов все обнаруженные объекты были оперативно разобраны", - написал глава республики в Telegram-канале.Кадыров отметил, что группа "Бати" внесла свою "порцию тактической ясности в местный пейзаж", используя современную технику.

https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина