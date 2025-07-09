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Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 09.07.2025 (обновлено: 23:14 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028238468.html
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.07.2025
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:43:00+03:00
2025-07-09T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
украина
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. &quot;Харьковское направление. Работает группа &quot;Бати&quot; спецназа &quot;АХМАТ&quot; МО РФ. Наши бойцы провели очередную операцию по уничтожению наблюдательного пункта и пулеметной точки укрофашистов. Как и всегда, дроноводы отработали слаженно и эффективно. В результате точечных ударов все обнаруженные объекты были оперативно разобраны&quot;, - написал глава республики в Telegram-канале.Кадыров отметил, что группа "Бати" внесла свою "порцию тактической ясности в местный пейзаж", используя современную технику.
https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html
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безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: группа "Бати" уничтожила наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«

"Харьковское направление. Работает группа "Бати" спецназа "АХМАТ" МО РФ. Наши бойцы провели очередную операцию по уничтожению наблюдательного пункта и пулеметной точки укрофашистов. Как и всегда, дроноводы отработали слаженно и эффективно. В результате точечных ударов все обнаруженные объекты были оперативно разобраны", - написал глава республики в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что группа "Бати" внесла свою "порцию тактической ясности в местный пейзаж", используя современную технику.
Уничтожение живой силы ВСУ на Харьковском направлении спецназом АХМАТ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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15 июня, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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