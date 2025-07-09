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Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.07.2025
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:43:00+03:00
2025-07-09T22:43:00+03:00
2025-07-09T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Группа "Бати" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. Работает группа "Бати" спецназа "АХМАТ" МО РФ. Наши бойцы провели очередную операцию по уничтожению наблюдательного пункта и пулеметной точки укрофашистов. Как и всегда, дроноводы отработали слаженно и эффективно. В результате точечных ударов все обнаруженные объекты были оперативно разобраны", - написал глава республики в Telegram-канале.Кадыров отметил, что группа "Бати" внесла свою "порцию тактической ясности в местный пейзаж", используя современную технику.
https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы "Бати" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров: группа "Бати" уничтожила наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ