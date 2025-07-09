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ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна - РИА Новости, 09.07.2025
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https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:18:00+03:00
2025-07-09T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов. На видео корреспондента РИА Новости он продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно. "ПТМ-3, замаскированное под бревно. С датчиком цели типа "Джоник" (электронный взрыватель) – магнитный датчик цели. С одной стороны – боеприпас, с другой стороны деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)", – отметил он.
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Дарья Буймова
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна

В курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов.
На видео корреспондента РИА Новости он продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно.
"ПТМ-3, замаскированное под бревно. С датчиком цели типа "Джоник" (электронный взрыватель) – магнитный датчик цели. С одной стороны – боеприпас, с другой стороны деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)", – отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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