https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html

ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна

ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна

ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:18:00+03:00

2025-07-09T06:18:00+03:00

2025-07-09T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов. На видео корреспондента РИА Новости он продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно. "ПТМ-3, замаскированное под бревно. С датчиком цели типа "Джоник" (электронный взрыватель) – магнитный датчик цели. С одной стороны – боеприпас, с другой стороны деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)", – отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность