https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:18:00+03:00
2025-07-09T06:18:00+03:00
2025-07-09T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов. На видео корреспондента РИА Новости он продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно. "ПТМ-3, замаскированное под бревно. С датчиком цели типа "Джоник" (электронный взрыватель) – магнитный датчик цели. С одной стороны – боеприпас, с другой стороны деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)", – отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
В курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов.
На видео корреспондента РИА Новости он продемонстрировал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно.
"ПТМ-3, замаскированное под бревно. С датчиком цели типа "Джоник" (электронный взрыватель) – магнитный датчик цели. С одной стороны – боеприпас, с другой стороны деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов (замаскированная мина)", – отметил он.