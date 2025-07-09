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Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.07.2025
Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:37:00+03:00
2025-07-09T05:37:00+03:00
2025-07-09T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет РСЗО гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по точке взлета и управления БПЛА противника, причинив значительный урон вражеской инфраструктуре беспилотной авиации ВСУ", - отметили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны, успешный удар по центру управления дронами ВСУ "нанес противнику значительные потери как в личном составе, так и в военной технике, лишив его возможности эффективно использовать БПЛА для разведки и корректировки огня". Поражение объекта противника стало результатом эффективного применения средств разведки и слаженного оперативного взаимодействия между подразделениями группировки "Днепр". "Наша воздушная разведка обнаружила точку взлета БПЛА, поступила цель, мы выехали, выпустили 10 снарядов, доложили, что поразили цель", - рассказал о боевой работе РСЗО журналистам командир взвода с позывным "Алатырь".
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО Град уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области