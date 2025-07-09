https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028058140.html

Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.07.2025

Расчет РСЗО уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:37:00+03:00

2025-07-09T05:37:00+03:00

2025-07-09T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет РСЗО гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по точке взлета и управления БПЛА противника, причинив значительный урон вражеской инфраструктуре беспилотной авиации ВСУ", - отметили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны, успешный удар по центру управления дронами ВСУ "нанес противнику значительные потери как в личном составе, так и в военной технике, лишив его возможности эффективно использовать БПЛА для разведки и корректировки огня". Поражение объекта противника стало результатом эффективного применения средств разведки и слаженного оперативного взаимодействия между подразделениями группировки "Днепр". "Наша воздушная разведка обнаружила точку взлета БПЛА, поступила цель, мы выехали, выпустили 10 снарядов, доложили, что поразили цель", - рассказал о боевой работе РСЗО журналистам командир взвода с позывным "Алатырь".

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность