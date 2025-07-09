ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ отступили из Каменского в Запорожской области в сторону Степногорска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в зоне СВО
Военнослужащий группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ водрузили в центре Каменского российский триколор.
"Наши войска выбили подразделения противника из Каменского. Украинские боевики отступили в сторону Степногорска", - сказал Рогов.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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