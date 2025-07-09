https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028044242.html

Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР

Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР

Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:18:00+03:00

2025-07-09T01:18:00+03:00

2025-07-09T02:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". "Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное - ред.) ни в какую. Они (ВСУ - ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте", – рассказал "Петля". Также штурмовик добавил, что противник по периметру поселка разместил опорные пункты, тщательно минировал подходы и в большом количестве применял колючую проволоку. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность