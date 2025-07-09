https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028044242.html
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР
Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:18:00+03:00
2025-07-09T01:18:00+03:00
2025-07-09T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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безопасность
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". "Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное - ред.) ни в какую. Они (ВСУ - ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте", – рассказал "Петля". Также штурмовик добавил, что противник по периметру поселка разместил опорные пункты, тщательно минировал подходы и в большом количестве применял колючую проволоку. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР
ВСУ не хотели покидать Поддубное в ДНР, но понесли большие потери