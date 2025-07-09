Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 09.07.2025 (обновлено: 02:08 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028044242.html
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР
Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:18:00+03:00
2025-07-09T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". "Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное - ред.) ни в какую. Они (ВСУ - ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте", – рассказал "Петля". Также штурмовик добавил, что противник по периметру поселка разместил опорные пункты, тщательно минировал подходы и в большом количестве применял колючую проволоку. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боец рассказал о больших потерях ВСУ в населенном пункте Поддубное в ДНР

ВСУ не хотели покидать Поддубное в ДНР, но понесли большие потери

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ понесли большие потери в населенном пункте Поддубное (ДНР), сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля".
"Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное - ред.) ни в какую. Они (ВСУ - ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте", – рассказал "Петля".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
"Несколько сотен в день": на Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Вчера, 16:25
Также штурмовик добавил, что противник по периметру поселка разместил опорные пункты, тщательно минировал подходы и в большом количестве применял колючую проволоку.
Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала