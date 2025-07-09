https://ria.ru/20250709/spasateli-2028155424.html
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона - РИА Новости, 09.07.2025
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона
Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза балкона пятого этажа в Московской области, сообщил ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:29:00+03:00
2025-07-09T15:29:00+03:00
2025-07-09T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза балкона пятого этажа в Московской области, сообщил ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. Отмечается, что во вторник в муниципальном округе Серебряные Пруды трёхлетний малыш оказался на карнизе балкона пятого этажа, пока родители пытались попасть в квартиру. "Взволнованные родители сообщили, что на минутку вышли из квартиры, а их трехлетний ребенок закрыл дверь на задвижку. После безуспешных попыток попасть внутрь родители обратились за помощью к специалистам", - говорится в сообщении. Пока спасатели вскрывали дверь, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон и перелез через парапет, оказавшись на карнизе пятого этажа. Очевидцы, заметившие малыша на карнизе, сразу же сообщили об этом спасателям и натянули одеяло, чтобы смягчить падение. "Работники подразделения быстро вскрыли дверь бензорезом, забежали в жилище и осторожно сняли мальчика с карниза. После чего его благополучно вернули в квартиру и передали родителям", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250623/yamal-2024891038.html
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Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза пятого этажа в Подмосковье
Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза пятого этажа в Подмосковье, сообщил "Мособлпожспас".
Родители ребенка на минуту вышли из квартиры в муниципальном округе Серебряные Пруды. Пока их не было, мальчик закрыл дверь на задвижку, пришлось вызывать специалистов.
2025-07-09T15:29
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происшествия, московская область (подмосковье), мособлпожспас
Хорошие новости, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона
В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с балкона пятого этажа
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Спасатели сняли 3-летнего ребенка с карниза балкона пятого этажа в Московской области, сообщил ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале
.
Отмечается, что во вторник в муниципальном округе Серебряные Пруды трёхлетний малыш оказался на карнизе балкона пятого этажа, пока родители пытались попасть в квартиру.
"Взволнованные родители сообщили, что на минутку вышли из квартиры, а их трехлетний ребенок закрыл дверь на задвижку. После безуспешных попыток попасть внутрь родители обратились за помощью к специалистам", - говорится в сообщении.
Пока спасатели вскрывали дверь, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон и перелез через парапет, оказавшись на карнизе пятого этажа. Очевидцы, заметившие малыша на карнизе, сразу же сообщили об этом спасателям и натянули одеяло, чтобы смягчить падение.
"Работники подразделения быстро вскрыли дверь бензорезом, забежали в жилище и осторожно сняли мальчика с карниза. После чего его благополучно вернули в квартиру и передали родителям", - заключили в ведомстве.