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Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ отправляют на верную смерть
Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ отправляют на верную смерть - РИА Новости, 09.07.2025
Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ отправляют на верную смерть
Украинский военнопленный Сергей Выхресть рассказал на видео от Минобороны РФ, как командование ВСУ отправляет своих солдат в бессмысленные штурмы, не обеспечив... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:32:00+03:00
2025-07-09T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Выхресть рассказал на видео от Минобороны РФ, как командование ВСУ отправляет своих солдат в бессмысленные штурмы, не обеспечив их необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. Военнопленный рассказал, что после призыва его сразу отправили на штурм. "Мне сказали: "Ты уже в 82-й роте. У тебя есть сутки, утром будете выезжать на штурм". Я там три дня еле перебыл и после этого всю пехоту нашу... больше половины не стало", - сказал Выхресть. Он признался, что не хотел умирать в боях с Вооруженными силами РФ и решил покинуть ряды ВСУ. "Я подошел к своему командиру, со мной еще было пару ребят. Я ему так и сказал: "Командир, я не хочу умирать". Я сдал ему все как положено: бека (боекомплект - ред.), оружие. Все ему отдал, командиру своему и поехал домой", - рассказал украинский пленный. После того, как Выхресть отправился домой, к нему наведались сотрудники военной службы правопорядка (ВСП - аналог российской военной полиции на Украине) и снова забрали в ряды ВСУ. Однако мужчина отказался воевать за киевский режим и сдался в плен Вооруженным силам РФ. "Когда ваши ребята подошли, сказали: "Сдавайтесь", мы без боя (сдались - ред.), не сопротивлялись, сложили оружие, аккуратно руки подняли, вышли и сдались в плен. Воевать я никогда больше (не буду - ред.). Я и так не хотел. Я первый раз сам ушел (из ВСУ - ред.)", - признался пленный.
https://ria.ru/20250709/plennyj-2028058483.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
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Украинский пленный рассказал, как солдат ВСУ отправляют на верную смерть
Украинский пленный Выхресть рассказал о бессмысленных штурмах ВСУ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Выхресть рассказал на видео от Минобороны РФ, как командование ВСУ отправляет своих солдат в бессмысленные штурмы, не обеспечив их необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.
Военнопленный рассказал, что после призыва его сразу отправили на штурм.
"Мне сказали: "Ты уже в 82-й роте. У тебя есть сутки, утром будете выезжать на штурм". Я там три дня еле перебыл и после этого всю пехоту нашу... больше половины не стало", - сказал Выхресть.
Он признался, что не хотел умирать в боях с Вооруженными силами РФ
и решил покинуть ряды ВСУ
.
"Я подошел к своему командиру, со мной еще было пару ребят. Я ему так и сказал: "Командир, я не хочу умирать". Я сдал ему все как положено: бека (боекомплект - ред.), оружие. Все ему отдал, командиру своему и поехал домой", - рассказал украинский пленный.
После того, как Выхресть отправился домой, к нему наведались сотрудники военной службы правопорядка (ВСП - аналог российской военной полиции на Украине
) и снова забрали в ряды ВСУ. Однако мужчина отказался воевать за киевский режим и сдался в плен Вооруженным силам РФ.
"Когда ваши ребята подошли, сказали: "Сдавайтесь", мы без боя (сдались - ред.), не сопротивлялись, сложили оружие, аккуратно руки подняли, вышли и сдались в плен. Воевать я никогда больше (не буду - ред.). Я и так не хотел. Я первый раз сам ушел (из ВСУ - ред.)", - признался пленный.