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Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.07.2025
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16:00 09.07.2025 (обновлено: 16:15 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html
Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов
Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.07.2025
Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов
Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:00:00+03:00
2025-07-09T16:15:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... Физические лица ... Соколовская Янина Лазаревна*, 07.06.1971 года рождения, город Киев", - говорится в перечне.В июле 2023 года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской* возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую* к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Установлено, что Соколовская* в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html
https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес журналистку Янину Соколовскую в перечень террористов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... Физические лица ... Соколовская Янина Лазаревна*, 07.06.1971 года рождения, город Киев", - говорится в перечне.
Борис Колесников* - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Бывшего вице-премьера Украины Колесникова* внесли в список террористов
Вчера, 16:07
В июле 2023 года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской* возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую* к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Установлено, что Соколовская* в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:00
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов
6 июля, 05:54
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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