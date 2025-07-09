https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html

Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов

Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.07.2025

Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов

Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:15:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... Физические лица ... Соколовская Янина Лазаревна*, 07.06.1971 года рождения, город Киев", - говорится в перечне.В июле 2023 года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской* возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую* к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Установлено, что Соколовская* в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск.Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250709/kolesnikov-2028165789.html

https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html

https://ria.ru/20250706/podrostki-2027447547.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия