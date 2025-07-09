Журналистку Янину Соколовскую* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес журналистку Янину Соколовскую в перечень террористов
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинская журналистка Янина Соколовская*, обвиняемая по делу о фейках о ВС РФ и объявленная в международный розыск, внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... Физические лица ... Соколовская Янина Лазаревна*, 07.06.1971 года рождения, город Киев", - говорится в перечне.
В июле 2023 года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской* возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую* к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Установлено, что Соколовская* в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России