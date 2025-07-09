СМИ: решение о приостановке помощи Украине застало Трампа врасплох
AP: решение Пентагона о приостановке поставок Украине застало Трампа врасплох
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Решение Пентагона о приостановке военных поставок Киеву застало президента США Дональда Трампа врасплох, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Во вторник Трамп выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
"Внезапный шаг Пентагона по приостановке поставок вооружения Украине застал Трампа врасплох", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Кроме того, как рассказали двое собеседников агентства, внутри самого Пентагона были также те, кто выступали против этого решения.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-