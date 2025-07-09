Путин увеличил штатную численность СКР
Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК с 1 июля на 66 единиц, а с 1 января 2026 года — еще на столько же: до 23149 человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Штатную численность Следственного комитета Российской Федерации (кроме военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, <…> а с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек", — говорится в документе.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
В феврале прошлого года штатная численность Следственного комитета России была увеличена на 514 единиц, до 23 017 человек.
В марте президент России подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. Так, законом закрепилось понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.
В январе Путин указом внес изменения в положение об СК России, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Глава СК по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте получил право учреждать официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента. Кроме того, председатель Следственного комитета России был уполномочен определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов.