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Путин увеличил штатную численность СКР - РИА Новости, 09.07.2025
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20:13 09.07.2025 (обновлено: 21:02 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sk-2028221174.html
Путин увеличил штатную численность СКР
Путин увеличил штатную численность СКР - РИА Новости, 09.07.2025
Путин увеличил штатную численность СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК с 1 июля на 66 единиц, а с 1 января 2026 года — еще на столько... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:13:00+03:00
2025-07-09T21:02:00+03:00
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК с 1 июля на 66 единиц, а с 1 января 2026 года — еще на столько же: до 23149 человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Штатную численность Следственного комитета Российской Федерации (кроме военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, &lt;…&gt; а с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек", — говорится в документе.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.В феврале прошлого года штатная численность Следственного комитета России была увеличена на 514 единиц, до 23 017 человек.В марте президент России подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. Так, законом закрепилось понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.В январе Путин указом внес изменения в положение об СК России, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Глава СК по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте получил право учреждать официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента. Кроме того, председатель Следственного комитета России был уполномочен определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов.
https://ria.ru/20250707/putin-2027717716.html
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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин увеличил штатную численность СКР

Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников СК с 1 июля на 66 единиц, а с 1 января 2026 года — еще на столько же: до 23149 человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Штатную численность Следственного комитета Российской Федерации (кроме военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, <…> а с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек", — говорится в документе.
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Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
В феврале прошлого года штатная численность Следственного комитета России была увеличена на 514 единиц, до 23 017 человек.
В марте президент России подписал закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. Так, законом закрепилось понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.
В январе Путин указом внес изменения в положение об СК России, дополнив полномочия главы Следственного комитета России. Глава СК по согласованию с председателем Геральдического совета при президенте получил право учреждать официальные геральдические знаки СК России — за исключением официальных геральдических знаков, учреждаемых федеральными законами и актами президента. Кроме того, председатель Следственного комитета России был уполномочен определять порядок изготовления и использования таких знаков и проведения ведомственной геральдической экспертизы их проектов и образцов.
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