Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sk-2028214063.html
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 09.07.2025
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство
Следователи в Ингушетии задержали местного жителя, которого разыскивали с 2016 года за покушение на убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:14:00+03:00
2025-07-09T19:14:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_54:194:1226:853_1920x0_80_0_0_f60ffd8dd8e632b2b3cb0a94f7ef70d6.jpg
НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали местного жителя, которого разыскивали с 2016 года за покушение на убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в ноябре 2016 года в селении Нестеровское мужчина на почве ранее возникших неприязненных отношений с 42-летним знакомым произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, ранив его в грудь, живот и руку. Раненого спасли врачи Сунженской районной больницы, куда он был доставлен. Стрелявший скрылся, его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. "В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов территориального следственного отдела и следственного управления обвиняемый задержан… В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный выдал оружие, из которого стрелял в потерпевшего.
https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bfa24acf862c92fbcaabc3540e1eb749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

В Ингушетии задержали подозреваемого в покушении на убийство 9-летней давности

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали местного жителя, которого разыскивали с 2016 года за покушение на убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ноябре 2016 года в селении Нестеровское мужчина на почве ранее возникших неприязненных отношений с 42-летним знакомым произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, ранив его в грудь, живот и руку. Раненого спасли врачи Сунженской районной больницы, куда он был доставлен. Стрелявший скрылся, его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
"В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов территориального следственного отдела и следственного управления обвиняемый задержан… В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный выдал оружие, из которого стрелял в потерпевшего.
Место ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
8 июля, 15:25
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала