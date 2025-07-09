https://ria.ru/20250709/sk-2028214063.html

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 09.07.2025

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

Следователи в Ингушетии задержали местного жителя, которого разыскивали с 2016 года за покушение на убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:14:00+03:00

2025-07-09T19:14:00+03:00

2025-07-09T19:14:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали местного жителя, которого разыскивали с 2016 года за покушение на убийство своего знакомого, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в ноябре 2016 года в селении Нестеровское мужчина на почве ранее возникших неприязненных отношений с 42-летним знакомым произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, ранив его в грудь, живот и руку. Раненого спасли врачи Сунженской районной больницы, куда он был доставлен. Стрелявший скрылся, его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. "В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов территориального следственного отдела и следственного управления обвиняемый задержан… В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный выдал оружие, из которого стрелял в потерпевшего.

https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html

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происшествия, республика ингушетия, россия