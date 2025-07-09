https://ria.ru/20250709/siluanov-2028166009.html
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний - РИА Новости, 09.07.2025
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний
Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:07:00+03:00
2025-07-09T16:07:00+03:00
2025-07-09T16:13:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. И Силуанову в Госдуме задали вопрос, не нужно ли национализировать частные золотодобывающие компании."По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - ответил министр."Для того чтобы все налоговые обязательства были выполнены, чтобы деятельность была прозрачной, мы ввели электронную систему прослеживания за каждой из операций золотодобытчиков. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности. И усиливаем контроль за экспортными операциями… Контроль за деятельностью нужен и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний
Силуанов считает, что нужна не национализация, а контроль частной золотодобычи