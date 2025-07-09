Рейтинг@Mail.ru
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 09.07.2025 (обновлено: 16:13 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/siluanov-2028166009.html
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний - РИА Новости, 09.07.2025
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний
Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:07:00+03:00
2025-07-09T16:13:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. И Силуанову в Госдуме задали вопрос, не нужно ли национализировать частные золотодобывающие компании."По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - ответил министр."Для того чтобы все налоговые обязательства были выполнены, чтобы деятельность была прозрачной, мы ввели электронную систему прослеживания за каждой из операций золотодобытчиков. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности. И усиливаем контроль за экспортными операциями… Контроль за деятельностью нужен и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Силуанов выступил против национализации частных золотодобывающих компаний

Силуанов считает, что нужна не национализация, а контроль частной золотодобычи

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частные золотодобывающие компании не надо национализировать, но контроль за их деятельностью нужен и будет обеспечиваться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. И Силуанову в Госдуме задали вопрос, не нужно ли национализировать частные золотодобывающие компании.
«
"По золоту был вопрос: частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - ответил министр.
"Для того чтобы все налоговые обязательства были выполнены, чтобы деятельность была прозрачной, мы ввели электронную систему прослеживания за каждой из операций золотодобытчиков. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей предприятий, которые осуществляют этот вид деятельности. И усиливаем контроль за экспортными операциями… Контроль за деятельностью нужен и контроль за деятельностью будет обеспечиваться", - сказал Силуанов.
Золоторудная компания Павлик - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Золото России сияет ярче: золотой бум поддержит экономику страны
16 июня, 11:46
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала