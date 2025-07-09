https://ria.ru/20250709/shpionazh-2028060821.html

Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА

Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025

Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА

Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:24:00+03:00

2025-07-09T06:24:00+03:00

2025-07-09T06:29:00+03:00

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в суде. "Ажаев, будучи военнослужащим российской армии, работал там механиком и занимался ремонтом БПЛА", - сказала собеседница агентства. После оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html

https://ria.ru/20250709/delo-2028054077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, вооруженные силы украины