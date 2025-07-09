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Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025
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06:24 09.07.2025 (обновлено: 06:29 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/shpionazh-2028060821.html
Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА
Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025
Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА
Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:24:00+03:00
2025-07-09T06:29:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в суде. "Ажаев, будучи военнослужащим российской армии, работал там механиком и занимался ремонтом БПЛА", - сказала собеседница агентства. После оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html
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происшествия, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Продавший фото российской техники ВСУ работал механиком по ремонту БПЛА

Ажаев, продавший фото российской техники ВСУ, работал механиком по ремонту БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в суде.
"Ажаев, будучи военнослужащим российской армии, работал там механиком и занимался ремонтом БПЛА", - сказала собеседница агентства.
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После оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
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