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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
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02:58 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sheremetevo-2028050246.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:58:00+03:00
2025-07-09T02:58:00+03:00
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Шереметьево (код ИКАО:UUEE). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Аэропорт Шереметьево (код ИКАО:UUEE). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
02:26
 
Артем КоренякоШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
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