В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России
Депутат ГД Шеремет назвал заявление Трампа о сюрпризе для России опрометчивым
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить России "маленький сюрприз", и подчеркнул, что во взаимоотношениях двух стран не должно быть места угрозам и шантажу.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
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"Во взаимоотношениях двух стран не должно быть места лишним эмоциям, угрозам и шантажу. Президент США делает опрометчивые заявления, пытаясь запугать или вызвать панику у России. Да только время, когда России можно было указывать, безвозвратно прошло. Сегодня Россия - это самодостаточное государство, выстраивать диалог с которым нужно только на равных", - сказал Шеремет.
По мнению депутата, непоследовательность в заявлениях Трампа в отношении России может быть связана с его кругом общения, обладающим "бесперспективным, узким и реваншистским западным мышлением".
"России уже неоднократно грозили "сюрпризами", да только оборачивалось это для тех, кто грозил, сплошными конфузами", - добавил Шеремет.