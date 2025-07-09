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В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России - РИА Новости, 09.07.2025
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14:10 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sheremet-2028138267.html
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить России "маленький сюрприз", и подчеркнул, что во взаимоотношениях двух стран не должно быть места угрозам и шантажу. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". "Во взаимоотношениях двух стран не должно быть места лишним эмоциям, угрозам и шантажу. Президент США делает опрометчивые заявления, пытаясь запугать или вызвать панику у России. Да только время, когда России можно было указывать, безвозвратно прошло. Сегодня Россия - это самодостаточное государство, выстраивать диалог с которым нужно только на равных", - сказал Шеремет. По мнению депутата, непоследовательность в заявлениях Трампа в отношении России может быть связана с его кругом общения, обладающим "бесперспективным, узким и реваншистским западным мышлением". "России уже неоднократно грозили "сюрпризами", да только оборачивалось это для тех, кто грозил, сплошными конфузами", - добавил Шеремет.
https://ria.ru/20250705/professional-2027336709.html
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россия, сша, москва, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России

Депутат ГД Шеремет назвал заявление Трампа о сюрпризе для России опрометчивым

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить России "маленький сюрприз", и подчеркнул, что во взаимоотношениях двух стран не должно быть места угрозам и шантажу.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
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"Во взаимоотношениях двух стран не должно быть места лишним эмоциям, угрозам и шантажу. Президент США делает опрометчивые заявления, пытаясь запугать или вызвать панику у России. Да только время, когда России можно было указывать, безвозвратно прошло. Сегодня Россия - это самодостаточное государство, выстраивать диалог с которым нужно только на равных", - сказал Шеремет.
По мнению депутата, непоследовательность в заявлениях Трампа в отношении России может быть связана с его кругом общения, обладающим "бесперспективным, узким и реваншистским западным мышлением".
"России уже неоднократно грозили "сюрпризами", да только оборачивалось это для тех, кто грозил, сплошными конфузами", - добавил Шеремет.
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