https://ria.ru/20250709/sheremet-2028138267.html

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России - РИА Новости, 09.07.2025

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "маленьком сюрпризе" для России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:10:00+03:00

2025-07-09T14:10:00+03:00

2025-07-09T14:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал опрометчивым заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего устроить России "маленький сюрприз", и подчеркнул, что во взаимоотношениях двух стран не должно быть места угрозам и шантажу. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". "Во взаимоотношениях двух стран не должно быть места лишним эмоциям, угрозам и шантажу. Президент США делает опрометчивые заявления, пытаясь запугать или вызвать панику у России. Да только время, когда России можно было указывать, безвозвратно прошло. Сегодня Россия - это самодостаточное государство, выстраивать диалог с которым нужно только на равных", - сказал Шеремет. По мнению депутата, непоследовательность в заявлениях Трампа в отношении России может быть связана с его кругом общения, обладающим "бесперспективным, узким и реваншистским западным мышлением". "России уже неоднократно грозили "сюрпризами", да только оборачивалось это для тех, кто грозил, сплошными конфузами", - добавил Шеремет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, москва, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф