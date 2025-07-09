Семь человек задержали на протестах в Сербии
Полиция Сербии задержала на протестах 7 человек
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду семь человек, сообщила пресс-служба сербского МВД.
Жара до 40 градусов, на фоне которой демонстранты перекрывали дороги в Сербии больше недели, сменилась во вторник проливным дождем, что повлияло на активность демонстрантов.
"Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 346 человек, семеро было доставлено в отделение. Дела об административных правонарушениях возбуждены против 18 человек", - говорится в сообщении.
Во вторник рабочие коммунальных служб "Градска чисточа" и "Градско зеленило" с техникой разобрали баррикаду в белградском районе Земуне, полиция находилась рядом, но не вмешивалась. Видео демонтажа баррикады распространилось в соцсетях протестующих, но сопротивления они не оказывали.
Сделано это было днем прямо перед сильным дождем с резкими порывами ветра, который повалил несколько деревьев в Белграде и строительный кран на северо-западе города, сносил фрагменты кровли и катал мусорные баки в разных районах столицы Сербии. О пострадавших не сообщалось.
Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попыталась пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.