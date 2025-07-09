https://ria.ru/20250709/serbija-2028132755.html

Семь человек задержали на протестах в Сербии

Семь человек задержали на протестах в Сербии - РИА Новости, 09.07.2025

Семь человек задержали на протестах в Сербии

Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду семь человек, сообщила пресс-служба сербского МВД. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:41:00+03:00

2025-07-09T13:41:00+03:00

2025-07-09T13:41:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

ана брнабич

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026473608_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_827d63640ea6936ab83b49e77687e01e.jpg

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду семь человек, сообщила пресс-служба сербского МВД. Жара до 40 градусов, на фоне которой демонстранты перекрывали дороги в Сербии больше недели, сменилась во вторник проливным дождем, что повлияло на активность демонстрантов. "Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 346 человек, семеро было доставлено в отделение. Дела об административных правонарушениях возбуждены против 18 человек", - говорится в сообщении. Во вторник рабочие коммунальных служб "Градска чисточа" и "Градско зеленило" с техникой разобрали баррикаду в белградском районе Земуне, полиция находилась рядом, но не вмешивалась. Видео демонтажа баррикады распространилось в соцсетях протестующих, но сопротивления они не оказывали. Сделано это было днем прямо перед сильным дождем с резкими порывами ветра, который повалил несколько деревьев в Белграде и строительный кран на северо-западе города, сносил фрагменты кровли и катал мусорные баки в разных районах столицы Сербии. О пострадавших не сообщалось. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попыталась пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250704/vuchichi-2027074536.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в центре Белграда Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-09T13:41 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, беспорядки в белграде