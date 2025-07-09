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Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм* - РИА Новости, 09.07.2025
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10:07 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sanktsii-2028082950.html
Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*
Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм* - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) утверждает, что лидер США Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:07:00+03:00
2025-07-09T10:07:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) утверждает, что лидер США Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" в вопросе принятия новых санкций в отношении РФ, пишет газета Politico. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. "(Трамп - ред.) сказал мне, что пришло время продвигаться, поэтому мы будем продвигаться", - приводит издание словам сенатора. Как пишет издание, Грэм* и еще один автор проекта сенатор Ричард Блюменталь "за кулисами" внесли корректировки в законопроект, чтобы позволить расширить полномочия президента по освобождению от введенных санкций. По данным Politico, изначально законопроект позволял Трампу освобождать от санкций страны, покупающие российскую нефть или уран, на 180 дней. Пересмотренный законопроект предусматривает второе такое же освобождение на тот же срок, отметил Грэм*. "Я уверен, что президент готов к нашим действиям", - заявил Грэм*. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250708/ssha-2028037939.html
https://ria.ru/20250708/tramp-2028014368.html
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сша
вашингтон (штат)
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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*

Politico: Грэм заявил, что Трамп готов продвигаться по новым санкциям против РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) утверждает, что лидер США Дональд Трампа заявил ему, что "пора продвигаться" в вопросе принятия новых санкций в отношении РФ, пишет газета Politico.
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России
Вчера, 23:49
"(Трамп - ред.) сказал мне, что пришло время продвигаться, поэтому мы будем продвигаться", - приводит издание словам сенатора.
Как пишет издание, Грэм* и еще один автор проекта сенатор Ричард Блюменталь "за кулисами" внесли корректировки в законопроект, чтобы позволить расширить полномочия президента по освобождению от введенных санкций. По данным Politico, изначально законопроект позволял Трампу освобождать от санкций страны, покупающие российскую нефть или уран, на 180 дней. Пересмотренный законопроект предусматривает второе такое же освобождение на тот же срок, отметил Грэм*.
"Я уверен, что президент готов к нашим действиям", - заявил Грэм*.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него
Вчера, 19:43
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
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