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В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ

В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ

Линия ЛЭП в Новокаховском городском округе Херсонской области восстановлена после атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:21:00+03:00

2025-07-09T11:21:00+03:00

2025-07-09T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Линия ЛЭП в Новокаховском городском округе Херсонской области восстановлена после атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Террористический удар врага повредил линию ЛЭП в Новокаховском городском округе. Без света временно оставались четыре тысячи человек в Днепрянах, Райском, Тополевке, Обрывках, Масловке, Песчаном, Новых Лагерях и частично в Новой Каховке. Сейчас электроснабжение восстановлено", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250707/zhitel--2027605137.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины