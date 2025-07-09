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В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ
В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ
Линия ЛЭП в Новокаховском городском округе Херсонской области восстановлена после атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:21:00+03:00
2025-07-09T11:21:00+03:00
2025-07-09T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
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днепр (река)
владимир сальдо
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Линия ЛЭП в Новокаховском городском округе Херсонской области восстановлена после атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Террористический удар врага повредил линию ЛЭП в Новокаховском городском округе. Без света временно оставались четыре тысячи человек в Днепрянах, Райском, Тополевке, Обрывках, Масловке, Песчаном, Новых Лагерях и частично в Новой Каховке. Сейчас электроснабжение восстановлено", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ
Сальдо: в Херсонской области восстановили линию ЛЭП после удара ВСУ