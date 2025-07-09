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Житель Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ
Житель Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Житель Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ
Житель села Новая Збурьевка Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:39:00+03:00
2025-07-09T10:39:00+03:00
2025-07-09T10:43:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Житель села Новая Збурьевка Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В Новой Збурьевке ранен мужчина 1995 года рождения. Он доставлен в больницу", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/obstrel-2027132897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
Житель Херсонской области пострадал из-за атак ВСУ
Сальдо: в Херсонской области из-за атак ВСУ пострадал мирный житель