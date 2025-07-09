S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик
Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в Геленджик
Самолет авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в открывающийся аэропорт Геленджика, сообщила компания РИА Новости.
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"На данный момент S7 Airlines следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения мы оперативно сообщим об этом", - сообщили в компании.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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