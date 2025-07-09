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S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025
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21:57 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/s7-2028235001.html
S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик
S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025
S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик
Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в открывающийся аэропорт Геленджика, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:57:00+03:00
2025-07-09T21:57:00+03:00
геленджик
юг
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
аэрофлот
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в открывающийся аэропорт Геленджика, сообщила компания РИА Новости. "На данный момент S7 Airlines следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения мы оперативно сообщим об этом", - сообщили в компании. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
https://ria.ru/20250709/nordwind-2028214605.html
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геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, аэрофлот, экономика
Геленджик, Юг, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines, Аэрофлот, Экономика
S7 прорабатывает варианты выполнения рейсов в Геленджик

Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в Геленджик

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания S7 прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в открывающийся аэропорт Геленджика, сообщила компания РИА Новости.
«
"На данный момент S7 Airlines следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения мы оперативно сообщим об этом", - сообщили в компании.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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ГеленджикЮгРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesАэрофлотЭкономика
 
 
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