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Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:43 09.07.2025 (обновлено: 08:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rylsk-2028045245.html
Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске
Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске - РИА Новости, 09.07.2025
Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске
Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:43:00+03:00
2025-07-09T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская", начался пожар", — написал он.Хинштейн уточнил, что пострадали две жительницы региона:Он подчеркнул, что на месте происшествия находится глава района. Также утром пройдет подомовой обход. Кроме того, Хинштейн пообещал помочь собственникам в устранении повреждений частных домов, если их выявят.
https://ria.ru/20250709/ataka-2028044765.html
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Последствия удара ВСУ по Рыльску
Последствия удара ВСУ по Рыльску
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске

Хинштейн: украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская", начался пожар", — написал он.
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Хинштейн уточнил, что пострадали две жительницы региона:
  • у 30-летней жительницы резаная рана груди. Ее госпитализировали в Курскую областную больницу в средней степени тяжести;
  • у 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказали первую помощь, в дальнейшем она будет наблюдаться амбулаторно.
Он подчеркнул, что на месте происшествия находится глава района. Также утром пройдет подомовой обход. Кроме того, Хинштейн пообещал помочь собственникам в устранении повреждений частных домов, если их выявят.
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