https://ria.ru/20250709/rylsk-2028045245.html

Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске

Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске - РИА Новости, 09.07.2025

Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске

Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:43:00+03:00

2025-07-09T01:43:00+03:00

2025-07-09T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская", начался пожар", — написал он.Хинштейн уточнил, что пострадали две жительницы региона:Он подчеркнул, что на месте происшествия находится глава района. Также утром пройдет подомовой обход. Кроме того, Хинштейн пообещал помочь собственникам в устранении повреждений частных домов, если их выявят.

https://ria.ru/20250709/ataka-2028044765.html

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курская область

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Последствия удара ВСУ по Рыльску Последствия удара ВСУ по Рыльску 2025-07-09T01:43 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, александр хинштейн