Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске
Хинштейн: украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали больницу и еще два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская", начался пожар", — написал он.
Хинштейн уточнил, что пострадали две жительницы региона:
- у 30-летней жительницы резаная рана груди. Ее госпитализировали в Курскую областную больницу в средней степени тяжести;
- у 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказали первую помощь, в дальнейшем она будет наблюдаться амбулаторно.
Он подчеркнул, что на месте происшествия находится глава района. Также утром пройдет подомовой обход. Кроме того, Хинштейн пообещал помочь собственникам в устранении повреждений частных домов, если их выявят.
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