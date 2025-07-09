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В Рязани арестовали подозреваемого по делу о взрыве в баре

В Рязани арестовали подозреваемого по делу о взрыве в баре - РИА Новости, 09.07.2025

В Рязани арестовали подозреваемого по делу о взрыве в баре

Суд в Рязани заключил под стражу подозреваемого по делу о взрыве в баре Апанди Рохоева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:19:00+03:00

2025-07-09T17:19:00+03:00

2025-07-09T17:19:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Суд в Рязани заключил под стражу подозреваемого по делу о взрыве в баре Апанди Рохоева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил ... избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила судья. О заключении под стражу ходатайствовало следствие. Как отметил следователь на заседании, Рохоев не имеет регистрации на территории Рязанской области, проживает на съемной квартире, официально не трудоустроен, по месту его проживания найдены пять рожков для автомата без патронов и охолощенный пистолет, принадлежность которых устанавливается. Адвокат подозреваемого просил суд об отказе в удовлетворении ходатайства. Просил учесть, что подозреваемый раскаивается, ранее не судим, оказывал помощь раненым после случившегося. В понедельник оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани в здании лаундж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемый задержан. По версии следствия, молодой человек принес по месту своей работы, в один из игровых клубов, незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, и стал показывать его знакомым, а затем передал одному из них по его просьбе. При демонстрации из-за неосторожного обращения произошло срабатывание устройства. Скончался 19-летний потерпевший. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20250708/arest-2027802742.html

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