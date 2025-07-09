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Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании - РИА Новости, 09.07.2025
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14:00 09.07.2025 (обновлено: 15:23 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rusgidro-2028135661.html
Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании
Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании - РИА Новости, 09.07.2025
Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании
Инвестиционная программа "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 триллиона рублей, заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:00:00+03:00
2025-07-09T15:23:00+03:00
экономика
русгидро
владимир путин
россия
дальний восток
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инвестиционная программа "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 триллиона рублей, заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром Путиным."Если говорить об инвестпрограмме, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1,13 триллиона, это где-то 3,3 гигаватта мы запланировали до 2029 года", —сказал он.По словам главы компании, 80 процентов инвестиционной программы связано с Дальним Востоком. "Продолжаем восемь больших строек: это модернизация, это две угольные станции — Якутская, Партизанская — и четыре газовые станции на Дальнем Востоке", — уточнил Хмарин.Отвечая на вопрос президента об объемах энергетической мощности, производимой объектами корпорации, Хмарин заявил, что показатели составляют чуть меньше 13-14 процентов."За прошлый год выработка составила 152 миллиарда киловатт-часов", — сказал он.Путин, в свою очередь, отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов по модернизации и строительству, несмотря на финансовые трудности."Русгидро" — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.
https://ria.ru/20250619/priamure-2023977293.html
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экономика, русгидро, владимир путин, россия, дальний восток
Экономика, РусГидро, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток
Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании

Хмарин: инвестпрограмма "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 трлн рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи. 9 июля 2025 года
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин во время встречи. 9 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи. 9 июля 2025 года
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инвестиционная программа "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 триллиона рублей, заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Если говорить об инвестпрограмме, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1,13 триллиона, это где-то 3,3 гигаватта мы запланировали до 2029 года", —сказал он.
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По словам главы компании, 80 процентов инвестиционной программы связано с Дальним Востоком.
"Продолжаем восемь больших строек: это модернизация, это две угольные станции — Якутская, Партизанская — и четыре газовые станции на Дальнем Востоке", — уточнил Хмарин.
Отвечая на вопрос президента об объемах энергетической мощности, производимой объектами корпорации, Хмарин заявил, что показатели составляют чуть меньше 13-14 процентов.
"За прошлый год выработка составила 152 миллиарда киловатт-часов", — сказал он.
Путин, в свою очередь, отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов по модернизации и строительству, несмотря на финансовые трудности.
"Русгидро" — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.
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ЭкономикаРусГидроВладимир ПутинРоссияДальний Восток
 
 
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