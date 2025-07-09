https://ria.ru/20250709/rusgidro-2028135661.html

Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании

Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании - РИА Новости, 09.07.2025

Глава "Русгидро" рассказал Путину об инвестпрограмме компании

Инвестиционная программа "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 триллиона рублей, заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:00:00+03:00

2025-07-09T14:00:00+03:00

2025-07-09T15:23:00+03:00

экономика

русгидро

владимир путин

россия

дальний восток

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инвестиционная программа "Русгидро" запланирована на уровне 1,13 триллиона рублей, заявил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром Путиным."Если говорить об инвестпрограмме, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1,13 триллиона, это где-то 3,3 гигаватта мы запланировали до 2029 года", —сказал он.По словам главы компании, 80 процентов инвестиционной программы связано с Дальним Востоком. "Продолжаем восемь больших строек: это модернизация, это две угольные станции — Якутская, Партизанская — и четыре газовые станции на Дальнем Востоке", — уточнил Хмарин.Отвечая на вопрос президента об объемах энергетической мощности, производимой объектами корпорации, Хмарин заявил, что показатели составляют чуть меньше 13-14 процентов."За прошлый год выработка составила 152 миллиарда киловатт-часов", — сказал он.Путин, в свою очередь, отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов по модернизации и строительству, несмотря на финансовые трудности."Русгидро" — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации.

https://ria.ru/20250619/priamure-2023977293.html

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970410427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, русгидро, владимир путин, россия, дальний восток