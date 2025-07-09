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СБУ объявила в розыск Кравцова и Набиуллину

СБУ объявила в розыск Кравцова и Набиуллину - РИА Новости, 09.07.2025

СБУ объявила в розыск Кравцова и Набиуллину

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина находятся в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:18:00+03:00

2025-07-09T10:18:00+03:00

2025-07-09T10:18:00+03:00

россия

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эльвира набиуллина

сергей кравцов

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обсе

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина находятся в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. Согласно опубликованным данным, Кравцов находится в розыске СБУ с апреля 2025 года. С июля 2022 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в якобы "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "пособничестве российских военных", а также в "сознательном нарушении государственной границы Украины". Набиуллина находится в розыске СБУ с января 2023 года, свидетельствуют данные МВД Украины. А с февраля 2020 года она внесена в базу "Миротворца". Ее также обвиняют в якобы "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250705/khodchenkova-2027329454.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эльвира набиуллина, сергей кравцов, дунья миятович, обсе, служба безопасности украины, мвд украины, в мире