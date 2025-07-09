https://ria.ru/20250709/rossiya-2028236860.html

Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД

Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД

Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:21:00+03:00

2025-07-09T22:21:00+03:00

2025-07-09T22:21:00+03:00

политика

россия

ближний восток

африка

михаил богданов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102743/98/1027439863_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ce415dc9e5ad2d5d2cc1009e812f16bf.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. "Уже пора. Возраст, пенсия", - заявил дипломат "Известиям". Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов. Михаилу Богданову 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.

https://ria.ru/20250620/mid-2024144747.html

россия

ближний восток

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, ближний восток, африка, михаил богданов, владимир путин