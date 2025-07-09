https://ria.ru/20250709/rossiya-2028236860.html
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД
Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:21:00+03:00
2025-07-09T22:21:00+03:00
2025-07-09T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. "Уже пора. Возраст, пенсия", - заявил дипломат "Известиям". Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов. Михаилу Богданову 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.
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политика, россия, ближний восток, африка, михаил богданов, владимир путин
Политика, Россия, Ближний Восток, Африка, Михаил Богданов, Владимир Путин
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД возрастом