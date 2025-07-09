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Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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22:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028236860.html
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД
Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:21:00+03:00
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политика
россия
ближний восток
африка
михаил богданов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом. "Уже пора. Возраст, пенсия", - заявил дипломат "Известиям". Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов. Михаилу Богданову 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.
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политика, россия, ближний восток, африка, михаил богданов, владимир путин
Политика, Россия, Ближний Восток, Африка, Михаил Богданов, Владимир Путин
Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД

Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД возрастом

© РИА Новости / Алексей ФилипповМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки возрастом.
"Уже пора. Возраст, пенсия", - заявил дипломат "Известиям".
Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов.
Михаилу Богданову 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.
Михаил Богданов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПолитикаРоссияБлижний ВостокАфрикаМихаил БогдановВладимир Путин
 
 
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