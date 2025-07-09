https://ria.ru/20250709/rossiya-2028207758.html

Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море

Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море - РИА Новости, 09.07.2025

Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море

Россия осуждает возобновившиеся атаки хуситов против коммерческих судов в Красном море, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:35:00+03:00

2025-07-09T18:35:00+03:00

2025-07-09T18:35:00+03:00

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ООН, 9 июл – РИА Новости. Россия осуждает возобновившиеся атаки хуситов против коммерческих судов в Красном море, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что "РФ не приемлет любые действия, представляющие угрозу безопасности экипажей, сохранности грузов, а также свободе международной навигации". В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Позже было атакован греческий сухогруз Eternity у берегов Йемена.

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