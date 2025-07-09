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Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море - РИА Новости, 09.07.2025
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18:35 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028207758.html
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море - РИА Новости, 09.07.2025
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море
Россия осуждает возобновившиеся атаки хуситов против коммерческих судов в Красном море, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:35:00+03:00
2025-07-09T18:35:00+03:00
в мире
россия
красное море
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дмитрий полянский
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Россия осуждает возобновившиеся атаки хуситов против коммерческих судов в Красном море, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что "РФ не приемлет любые действия, представляющие угрозу безопасности экипажей, сохранности грузов, а также свободе международной навигации". В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Позже было атакован греческий сухогруз Eternity у берегов Йемена.
https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html
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в мире, россия, красное море, йемен, дмитрий полянский, оон, ансар алла
В мире, Россия, Красное море, Йемен, Дмитрий Полянский, ООН, Ансар Алла
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море

Полянский: Россия осуждает атаки хуситов против судов в Красном море

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Россия осуждает возобновившиеся атаки хуситов против коммерческих судов в Красном море, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Он отметил, что "РФ не приемлет любые действия, представляющие угрозу безопасности экипажей, сохранности грузов, а также свободе международной навигации".
В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.
Позже было атакован греческий сухогруз Eternity у берегов Йемена.
Грузовые корабли в море - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Хуситы заявили, что потопили судно, которое шло в Израиль
7 июля, 16:10
 
В миреРоссияКрасное мореЙеменДмитрий ПолянскийООНАнсар Алла
 
 
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