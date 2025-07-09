Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году
Министр Итуа: строительство нефтепровода с Россией в Конго начнут в 2026 году
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене.
Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча".
"В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики.
Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
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