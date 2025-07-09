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Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году - РИА Новости, 09.07.2025
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17:15 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028185867.html
Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году
Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году - РИА Новости, 09.07.2025
Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году
Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:15:00+03:00
2025-07-09T17:15:00+03:00
республика конго
россия
вена
владимир путин
опек
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене. Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча". "В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
https://ria.ru/20250617/proekt-2023273309.html
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республика конго, россия, вена, владимир путин, опек, в мире
Республика Конго, Россия, Вена, Владимир Путин, ОПЕК, В мире
Конго рассчитывает начать строительство нефтепровода с Россией в 2026 году

Министр Итуа: строительство нефтепровода с Россией в Конго начнут в 2026 году

© РИА Новости / Светлана МайороваНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Светлана Майорова
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене.
Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча".
"В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики.
Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР
17 июня, 10:10
 
Республика КонгоРоссияВенаВладимир ПутинОПЕКВ мире
 
 
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