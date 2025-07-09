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В АТОР прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом - РИА Новости, 09.07.2025
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16:49 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028177818.html
В АТОР прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом
В АТОР прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом - РИА Новости, 09.07.2025
В АТОР прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом
Взаимная отмена виз между Россией и Оманом не приведет к росту турпотока, так как для этого необходимо также нарастить авиаперевозку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:49:00+03:00
2025-07-09T16:49:00+03:00
оман
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взаимная отмена виз между Россией и Оманом не приведет к росту турпотока, так как для этого необходимо также нарастить авиаперевозку, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Ранее в среду МИД РФ сообщил, что соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении. "Наши туристы туда сейчас по факту ездят без визы, и их туристы без визы приезжают к нам. То, что они документально убрали формальные требования наличия визы по прилету, не отменяет того факта, что туда летает только один национальный перевозчик, Oman Air, и, собственно говоря, только увеличение количества провозных емкостей, частот рейсов, расширение географии полетов будет способствовать расширению турпотока", - сказал Мурадян. Он также отметил, что основным препятствием роста турпотока из России в Оман являются более дешевый отдых в Арабских Эмиратах. "Но при этом, на мой взгляд, туристический потенциал Омана довольно большой", - подчеркнул вице-президент ассоциации.
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оман, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Оман, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
В АТОР прокомментировали отмену виз между Россией и Оманом

АТОР: отмена виз между Россией и Оманом не приведет к росту турпотока

CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. AirportСамолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. Airport
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взаимная отмена виз между Россией и Оманом не приведет к росту турпотока, так как для этого необходимо также нарастить авиаперевозку, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее в среду МИД РФ сообщил, что соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении.
"Наши туристы туда сейчас по факту ездят без визы, и их туристы без визы приезжают к нам. То, что они документально убрали формальные требования наличия визы по прилету, не отменяет того факта, что туда летает только один национальный перевозчик, Oman Air, и, собственно говоря, только увеличение количества провозных емкостей, частот рейсов, расширение географии полетов будет способствовать расширению турпотока", - сказал Мурадян.
Он также отметил, что основным препятствием роста турпотока из России в Оман являются более дешевый отдых в Арабских Эмиратах. "Но при этом, на мой взгляд, туристический потенциал Омана довольно большой", - подчеркнул вице-президент ассоциации.
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ОманРоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
 
 
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