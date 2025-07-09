https://ria.ru/20250709/rossija-2028171434.html
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 09.07.2025
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами
Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:30:00+03:00
2025-07-09T16:30:00+03:00
2025-07-09T16:33:00+03:00
в мире
технологии
россия
китай
вьетнам
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820288353_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_89705a9dbdc32406dfd18a2b60134b9c.jpg
КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы предлагаем программу технологического суверенитета совместно писать с дружественными для нас странами. Только вместе с ними, создавая совместный технологический суверенитет, мы можем добиться очень высоких результатов… Сейчас мы приглашаем все дружественные страны, и они очень хорошо отзываются, для разработки энергетической стратегии 2050", - сказал Цивилев в ходе открытой лекции студентам межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего на базе Казанского энергетического университета. По словам министра, достаточно много дружественных стран, в том числе Китай, Вьетнам, Индия, Пакистан, государства Африки, проявили интерес к такой совместной работе и уже начали отрабатывать взаимодействие по схеме стратегии 2050 и технологического суверенитета. Цивилев добавил, что в ближайшее время в дружественных странах будет создан институт энергетических советников. С каждой заинтересованной страной, по его словам, ведется работа, даются предложения по имеющимся у РФ технологиям. "Мы готовы делиться не только технологиями, но и поставлять оборудование для этих технологий. Мы предлагаем нашим друзьям, нашим партнерам совместное сотрудничество в построении совместного технологического суверенитета", - отметил министр.
https://ria.ru/20250628/rossija-2026007718.html
россия
китай
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820288353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c153a891eabf5e0592318e2b81c9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, китай, вьетнам, сергей цивилев
В мире, Технологии, Россия, Китай, Вьетнам, Сергей Цивилев
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами
Цивилев предложил дружественным странам строить технологический суверенитет