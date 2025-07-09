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Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 09.07.2025
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16:30 09.07.2025 (обновлено: 16:33 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rossija-2028171434.html
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 09.07.2025
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами
Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:30:00+03:00
2025-07-09T16:33:00+03:00
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технологии
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китай
вьетнам
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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы предлагаем программу технологического суверенитета совместно писать с дружественными для нас странами. Только вместе с ними, создавая совместный технологический суверенитет, мы можем добиться очень высоких результатов… Сейчас мы приглашаем все дружественные страны, и они очень хорошо отзываются, для разработки энергетической стратегии 2050", - сказал Цивилев в ходе открытой лекции студентам межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего на базе Казанского энергетического университета. По словам министра, достаточно много дружественных стран, в том числе Китай, Вьетнам, Индия, Пакистан, государства Африки, проявили интерес к такой совместной работе и уже начали отрабатывать взаимодействие по схеме стратегии 2050 и технологического суверенитета. Цивилев добавил, что в ближайшее время в дружественных странах будет создан институт энергетических советников. С каждой заинтересованной страной, по его словам, ведется работа, даются предложения по имеющимся у РФ технологиям. "Мы готовы делиться не только технологиями, но и поставлять оборудование для этих технологий. Мы предлагаем нашим друзьям, нашим партнерам совместное сотрудничество в построении совместного технологического суверенитета", - отметил министр.
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в мире, технологии, россия, китай, вьетнам, сергей цивилев
В мире, Технологии, Россия, Китай, Вьетнам, Сергей Цивилев
Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами

Цивилев предложил дружественным странам строить технологический суверенитет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы предлагаем программу технологического суверенитета совместно писать с дружественными для нас странами. Только вместе с ними, создавая совместный технологический суверенитет, мы можем добиться очень высоких результатов… Сейчас мы приглашаем все дружественные страны, и они очень хорошо отзываются, для разработки энергетической стратегии 2050", - сказал Цивилев в ходе открытой лекции студентам межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего на базе Казанского энергетического университета.
По словам министра, достаточно много дружественных стран, в том числе Китай, Вьетнам, Индия, Пакистан, государства Африки, проявили интерес к такой совместной работе и уже начали отрабатывать взаимодействие по схеме стратегии 2050 и технологического суверенитета.
Цивилев добавил, что в ближайшее время в дружественных странах будет создан институт энергетических советников. С каждой заинтересованной страной, по его словам, ведется работа, даются предложения по имеющимся у РФ технологиям.
"Мы готовы делиться не только технологиями, но и поставлять оборудование для этих технологий. Мы предлагаем нашим друзьям, нашим партнерам совместное сотрудничество в построении совместного технологического суверенитета", - отметил министр.
Вице-пресьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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В миреТехнологииРоссияКитайВьетнамСергей Цивилев
 
 
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