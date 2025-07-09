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Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами

Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 09.07.2025

Цивилев высказался о технологическом сотрудничестве с другими странами

Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:30:00+03:00

2025-07-09T16:30:00+03:00

2025-07-09T16:33:00+03:00

в мире

технологии

россия

китай

вьетнам

сергей цивилев

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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Россия предлагает дружественным странам совместно строить технологический суверенитет, в том числе в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы предлагаем программу технологического суверенитета совместно писать с дружественными для нас странами. Только вместе с ними, создавая совместный технологический суверенитет, мы можем добиться очень высоких результатов… Сейчас мы приглашаем все дружественные страны, и они очень хорошо отзываются, для разработки энергетической стратегии 2050", - сказал Цивилев в ходе открытой лекции студентам межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего на базе Казанского энергетического университета. По словам министра, достаточно много дружественных стран, в том числе Китай, Вьетнам, Индия, Пакистан, государства Африки, проявили интерес к такой совместной работе и уже начали отрабатывать взаимодействие по схеме стратегии 2050 и технологического суверенитета. Цивилев добавил, что в ближайшее время в дружественных странах будет создан институт энергетических советников. С каждой заинтересованной страной, по его словам, ведется работа, даются предложения по имеющимся у РФ технологиям. "Мы готовы делиться не только технологиями, но и поставлять оборудование для этих технологий. Мы предлагаем нашим друзьям, нашим партнерам совместное сотрудничество в построении совместного технологического суверенитета", - отметил министр.

https://ria.ru/20250628/rossija-2026007718.html

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китай

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в мире, технологии, россия, китай, вьетнам, сергей цивилев