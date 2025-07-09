МИД: Россия продолжит требовать привлечь к ответственности вандалов в ФРГ
Захарова: РФ продолжит требовать от ФРГ привлечь виновных в срезании венков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия продолжит требовать от властей Германии привлечь к ответственности виновных в срезании руководством мемориального комплекса в Дахау российских и белорусских лент с венков у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее российское диппредставительство в Германии направило ноту протеста в министерство иностранных дел Германии по причине срезания руководством мемориального комплекса в Дахау российских и белорусских лент с венков у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене. Захарова сообщила, что прокуратура Мюнхена заявила о том, что ими не выявлено состава преступления.
"Мы продолжим решительно требовать от германских властей привлечь к ответственности виновных в глумлении над государственными символами нашей страны. Настоятельно призываем Берлин отказаться от эскалации в мемориальной сфере. Последствия полностью будут на совести германской стороны", - сказала она на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что поступки руководства мемориального комплекса в Дахау и правоохранительных органов наглядно показывают их русофобию, национализм. Она подчеркнула, что они являются соучастниками глумления над мировой историей.
"Что же вы не напишите в средствах массовой информации Германии о том, как в Дахау срезали символику России и Белоруссии, которые понесли такие потери в той войне и чьи послы и генеральные консулы возложили цветы память о павших? Что же вы, немецкие журналисты, не напишите об этом варварстве? Что же вы не призовете к остановке этого безумия, которое в первую очередь по вам ударит?" - добавила Захарова.
Девятого мая стало известно, что были срезаны российские и белорусские ленты с венков, возложенных тремя днями ранее послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау.
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