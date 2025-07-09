https://ria.ru/20250709/rossija-2028068983.html
В России создали компактный локатор для обнаружения дронов
В России создали компактный локатор для обнаружения дронов - РИА Новости, 09.07.2025
В России создали компактный локатор для обнаружения дронов
Компания НИИ "Вектор" разработала компактный пассивный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели, в том числе дроны на оптическом волокне, сообщили... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:30:00+03:00
2025-07-09T08:30:00+03:00
2025-07-09T08:30:00+03:00
безопасность
ростех
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Компания НИИ "Вектор" разработала компактный пассивный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели, в том числе дроны на оптическом волокне, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал решение для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне, – трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ)", - говорится в сообщении. Главное преимущество и отличие новинки от традиционных радиолокаторов заключается в отсутствии собственного излучения. За счёт этого изделие незаметно для радиоразведки. Как рассказали в пресс-службе, устройство регистрирует отраженные от цели сигналы, которые изначально были образованы внешними источниками - вещательными радио- и телевизионными передатчиками. "3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности – по азимуту, дальности и высоте. Локатор может "видеть" легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров", - рассказали в "Ростехе". Таким образом, как утверждают разработчики, 3D ПКЛ замечает широкий спектр стелс-объектов, в том числе дронов на оптоволокне, и позволяет эффективно контролировать воздушное, надводное и наземное пространство охраняемого объекта. Как рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (в составе Холдинга "Росэл"), где разработано новое устройство, Наталия Котляр, 3D ПКЛ может работать в сложной радиотехнической обстановки, а среди железобетонных конструкций различает многократно переотражённые сигналы. "В отличие от оптических и инфракрасных систем 3D ПКЛ остается эффективным при любых погодных условиях и в любое время суток. Устройство не генерирует собственного излучения, что обеспечивает его незаметность для обнаружения средствами радиоразведки. Таким образом, его применение не демаскирует рабочую позицию", - приводит слова Котляр пресс-служба "Ростеха". Устройство не требует лицензированных частот, может работать от относительно слабого источника электропитания по сравнению с активными РЛС и радиооптическими комплексами, а также может использоваться в уже существующей инфраструктуре и снижать эксплуатационные издержки системы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ростех
В России создали компактный локатор для обнаружения дронов
НИИ "Вектор" разработал компактный локатор для обнаружения малозаметных целей
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Компания НИИ "Вектор" разработала компактный пассивный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели, в том числе дроны на оптическом волокне, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал решение для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне, – трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ)", - говорится в сообщении.
Главное преимущество и отличие новинки от традиционных радиолокаторов заключается в отсутствии собственного излучения. За счёт этого изделие незаметно для радиоразведки.
Как рассказали в пресс-службе, устройство регистрирует отраженные от цели сигналы, которые изначально были образованы внешними источниками - вещательными радио- и телевизионными передатчиками.
"3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности – по азимуту, дальности и высоте. Локатор может "видеть" легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров", - рассказали в "Ростехе
".
Таким образом, как утверждают разработчики, 3D ПКЛ замечает широкий спектр стелс-объектов, в том числе дронов на оптоволокне, и позволяет эффективно контролировать воздушное, надводное и наземное пространство охраняемого объекта.
Как рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (в составе Холдинга "Росэл"), где разработано новое устройство, Наталия Котляр, 3D ПКЛ может работать в сложной радиотехнической обстановки, а среди железобетонных конструкций различает многократно переотражённые сигналы.
"В отличие от оптических и инфракрасных систем 3D ПКЛ остается эффективным при любых погодных условиях и в любое время суток. Устройство не генерирует собственного излучения, что обеспечивает его незаметность для обнаружения средствами радиоразведки. Таким образом, его применение не демаскирует рабочую позицию", - приводит слова Котляр пресс-служба "Ростеха".
Устройство не требует лицензированных частот, может работать от относительно слабого источника электропитания по сравнению с активными РЛС и радиооптическими комплексами, а также может использоваться в уже существующей инфраструктуре и снижать эксплуатационные издержки системы, добавили в пресс-службе.