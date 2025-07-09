https://ria.ru/20250709/rossija-2028049124.html

Вакарчуку могут запретить въезд в Россию

Вакарчуку могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 09.07.2025

Вакарчуку могут запретить въезд в Россию

У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:47:00+03:00

2025-07-09T02:47:00+03:00

2025-07-09T02:47:00+03:00

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россия

киев

европа

святослав вакарчук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Океан Эльзы" - популярная украинская рок-группа. "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Украинская группа "Океан Эльзы" в 2024 году провела тур по странам Европы, согласно фотографиям с их страницы в Instagram*. Также в соцсети артисты заявляли, что вырученные средства пойдут на помощь ВСУ. Украинские СМИ с середины октября сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765586855.html

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киев

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, европа, святослав вакарчук, вооруженные силы украины