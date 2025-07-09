Вакарчуку могут запретить въезд в Россию
Вокалисту группы "Океан Эльзы" Вакарчуку могут не разрешить въезд в Россию
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкСолист группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
Солист группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Океан Эльзы" - популярная украинская рок-группа.
Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником
12 октября 2024, 18:04
"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Украинские СМИ с середины октября сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
В Киеве рассказали, как Верка Сердючка могла возглавить Украину
27 декабря 2021, 04:21