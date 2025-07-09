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Вакарчуку могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 09.07.2025
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02:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossija-2028049124.html
Вакарчуку могут запретить въезд в Россию
Вакарчуку могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 09.07.2025
Вакарчуку могут запретить въезд в Россию
У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:47:00+03:00
2025-07-09T02:47:00+03:00
в мире
россия
киев
европа
святослав вакарчук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Океан Эльзы" - популярная украинская рок-группа. "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Украинская группа "Океан Эльзы" в 2024 году провела тур по странам Европы, согласно фотографиям с их страницы в Instagram*. Также в соцсети артисты заявляли, что вырученные средства пойдут на помощь ВСУ. Украинские СМИ с середины октября сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html
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в мире, россия, киев, европа, святослав вакарчук, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Европа, Святослав Вакарчук, Вооруженные силы Украины
Вакарчуку могут запретить въезд в Россию

Вокалисту группы "Океан Эльзы" Вакарчуку могут не разрешить въезд в Россию

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкСолист группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
Солист группы Океана Эльзы Святослав Вакарчук - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Солист группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У вокалиста украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности при въезде в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Океан Эльзы" - популярная украинская рок-группа.
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"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Украинская группа "Океан Эльзы" в 2024 году провела тур по странам Европы, согласно фотографиям с их страницы в Instagram*. Также в соцсети артисты заявляли, что вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.
Украинские СМИ с середины октября сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияКиевЕвропаСвятослав ВакарчукВооруженные силы Украины
 
 
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