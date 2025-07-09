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Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика
Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика - РИА Новости, 09.07.2025
Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика
Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения",... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:02:00+03:00
2025-07-09T17:02:00+03:00
2025-07-09T17:02:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", сообщил Минтранс. В среду он объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения. "Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20250708/novosibirsk-2027818114.html
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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика
Росавиация подтвердила возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика