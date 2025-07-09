https://ria.ru/20250709/rosaviatsiya-2028182162.html

Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика

Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика - РИА Новости, 09.07.2025

Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения",... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:02:00+03:00

2025-07-09T17:02:00+03:00

2025-07-09T17:02:00+03:00

геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", сообщил Минтранс. В среду он объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения. "Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20250708/novosibirsk-2027818114.html

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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)