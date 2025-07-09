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"Аэрофлот" заявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик
"Аэрофлот" заявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025
"Аэрофлот" заявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:36:00+03:00
2025-07-09T17:36:00+03:00
2025-07-09T17:59:00+03:00
москва
аэрофлот
геленджик
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании."Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. 18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик", - говорится в сообщении компании.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" анонсировал старт продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик с 9 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250709/aeroflot-2028193848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аэрофлот, геленджик, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Аэрофлот, Геленджик, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" заявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик
"Аэрофлот" заявил, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля