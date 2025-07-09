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В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете - РИА Новости, 09.07.2025
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05:34 09.07.2025
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В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете
В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете - РИА Новости, 09.07.2025
В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:34:00+03:00
2025-07-09T05:34:00+03:00
айрат гибатдинов
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна", - говорится в тексте законопроекта (копия есть в распоряжении агентства). Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе. Как пояснил в беседе с РИА Новости сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт "полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет", по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан "не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты". "В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров", - пояснил парламентарий.
https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html
https://ria.ru/20250505/aeroflot-2015023888.html
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айрат гибатдинов, общество
Айрат Гибатдинов, Общество
В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете

Гибатдинов призвал разрешить бесплатно выбирать места на рейсах семьям с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна", - говорится в тексте законопроекта (копия есть в распоряжении агентства).
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Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе.
Как пояснил в беседе с РИА Новости сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт "полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет", по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан "не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты".
"В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров", - пояснил парламентарий.
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