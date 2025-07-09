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РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2025
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17:04 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rets-2028182324.html
РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС
РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2025
РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) обладает компетенциями научить бизнес самостоятельно применять таможенную процедуру переработки товаров на... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:04:00+03:00
2025-07-09T17:04:00+03:00
экономика
технологии
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) обладает компетенциями научить бизнес самостоятельно применять таможенную процедуру переработки товаров на таможенной территории в рамках таможенного кодекса Евразийского экономического союза, рассказала на семинаре Комиссии ЕЭК на тему "Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов ЕАЭС" директор по сопровождению внешнеэкономической деятельности и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина."Как помогает применять процедуру Российский экспортный центр? Мы обучаем компании самостоятельно работать с возможностью применения процедуры в любой необходимый момент без нашего участия. Проводим их один раз через все необходимые этапы, чтобы в нужный момент – будь то участие в международных тендерах или иные поставки экспортируемой продукции, они могли свободно применять её сами. Также мы проверяем, корректируем и готовим необходимый комплект документов", – сказала Каширина.По ее словам, основную сложность у участников ВЭД вызывает идентификация, когда нужно доказать таможенным органам о том, что именно из этих иностранных товаров, компонентов и материалов изготовлена продукция, которая экспортируется на зарубежные рынки. Для решения этой задачи и применяется процедура переработки товаров на таможенной территории с эквивалентной заменой. А РЭЦ, в свою очередь, помогает бизнесу научиться правильно и эффективно ее применять. Эффективное применение процедуры позволяет компаниям экономить до 20% от стоимости экспортного проекта.
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экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Технологии, Россия, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС

РЭЦ обучит бизнес процедуре переработки товаров на таможенной территории ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДиректор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина на семинаре "Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов Евразийского экономического союза" в Москве
Директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина на семинаре Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов Евразийского экономического союза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина на семинаре "Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов Евразийского экономического союза" в Москве
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) обладает компетенциями научить бизнес самостоятельно применять таможенную процедуру переработки товаров на таможенной территории в рамках таможенного кодекса Евразийского экономического союза, рассказала на семинаре Комиссии ЕЭК на тему "Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов ЕАЭС" директор по сопровождению внешнеэкономической деятельности и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина.
"Как помогает применять процедуру Российский экспортный центр? Мы обучаем компании самостоятельно работать с возможностью применения процедуры в любой необходимый момент без нашего участия. Проводим их один раз через все необходимые этапы, чтобы в нужный момент – будь то участие в международных тендерах или иные поставки экспортируемой продукции, они могли свободно применять её сами. Также мы проверяем, корректируем и готовим необходимый комплект документов", – сказала Каширина.
По ее словам, основную сложность у участников ВЭД вызывает идентификация, когда нужно доказать таможенным органам о том, что именно из этих иностранных товаров, компонентов и материалов изготовлена продукция, которая экспортируется на зарубежные рынки. Для решения этой задачи и применяется процедура переработки товаров на таможенной территории с эквивалентной заменой. А РЭЦ, в свою очередь, помогает бизнесу научиться правильно и эффективно ее применять. Эффективное применение процедуры позволяет компаниям экономить до 20% от стоимости экспортного проекта.
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