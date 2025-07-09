https://ria.ru/20250709/rets-2028182324.html

РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС

РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2025

РЭЦ обучит бизнес переработке товаров на таможенной территории ЕАЭС

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) обладает компетенциями научить бизнес самостоятельно применять таможенную процедуру переработки товаров на... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:04:00+03:00

2025-07-09T17:04:00+03:00

2025-07-09T17:04:00+03:00

экономика

технологии

россия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) обладает компетенциями научить бизнес самостоятельно применять таможенную процедуру переработки товаров на таможенной территории в рамках таможенного кодекса Евразийского экономического союза, рассказала на семинаре Комиссии ЕЭК на тему "Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов ЕАЭС" директор по сопровождению внешнеэкономической деятельности и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина."Как помогает применять процедуру Российский экспортный центр? Мы обучаем компании самостоятельно работать с возможностью применения процедуры в любой необходимый момент без нашего участия. Проводим их один раз через все необходимые этапы, чтобы в нужный момент – будь то участие в международных тендерах или иные поставки экспортируемой продукции, они могли свободно применять её сами. Также мы проверяем, корректируем и готовим необходимый комплект документов", – сказала Каширина.По ее словам, основную сложность у участников ВЭД вызывает идентификация, когда нужно доказать таможенным органам о том, что именно из этих иностранных товаров, компонентов и материалов изготовлена продукция, которая экспортируется на зарубежные рынки. Для решения этой задачи и применяется процедура переработки товаров на таможенной территории с эквивалентной заменой. А РЭЦ, в свою очередь, помогает бизнесу научиться правильно и эффективно ее применять. Эффективное применение процедуры позволяет компаниям экономить до 20% от стоимости экспортного проекта.

https://ria.ru/20250707/rets-2027704317.html

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экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия