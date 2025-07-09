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Первые слушатели прошли специальный курс Школы экспорта РЭЦ

Первые слушатели прошли специальный курс Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 09.07.2025

Первые слушатели прошли специальный курс Школы экспорта РЭЦ

Итоговая аттестация слушателей программы дополнительной профессиональной переподготовки Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) "Кадры для... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:44:00+03:00

2025-07-09T12:44:00+03:00

2025-07-09T12:44:00+03:00

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Итоговая аттестация слушателей программы дополнительной профессиональной переподготовки Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) "Кадры для экспорта: от теории к практике", реализуемой при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и РСПП завершилась 30 июня, сообщает центр."Пилотный поток стартовал в январе этого года и длился шесть месяцев. В рамках пилотного запуска обучение прошли 15 студентов, из которых 12 успешно презентовали свои итоговые экспортные проекты аттестационной комиссии. Все работы были выполнены на базе и по запросам 7 компаний-экспортеров, которые выступили партнерами программы", - говорится в сообщении.Программа объединила студентов из разных регионов и вузов, в том числе из Дипломатической академии МИД России, РАНХиГС при президенте России, НИУ ВШЭ и других. По итогам программы семь студентов получили приглашения от компаний-партнеров для дальнейшего обсуждения экспортных проектов и возможного сотрудничества.Программа состояла из трех ключевых этапов: 12-дневный онлайн-интенсив по основам внешнеэкономической деятельности: участники изучали такие темы, как правовое и документальное сопровождение экспорта, логистика, маркетинг, финансирование, таможенное регулирование и использование ИИ в международной торговле.Также участники делали проектную работу под руководством наставника: каждый участник работал над итоговым экспортным проектом, созданным на основе реальных запросов действующих компаний.Завершилось обучение итоговой защитой проектов: презентация результатов перед экспертами, в числе которых - федеральные тренеры и эксперты Школы экспорта РЭЦ, а также представители компаний, предоставивших кейсы.Такой подход позволил максимально приблизить обучение к реальным запросам бизнеса и обеспечить комплексную подготовку будущих специалистов в сфере ВЭД."Участники показали высокий уровень вовлеченности и ответственности. Особенно приятно, что некоторые студенты получили предложения от представителей компаний продолжить взаимодействие. Это говорит о том, что программа действительно создает ценность как для молодежи, так и для экспортеров", - отметила Яна Комарова, директор по работе с образовательными организациями Школы экспорта РЭЦ.На итоговой защите проектов экспертами выступили федеральные тренеры Школы экспорта РЭЦ, а также представители компаний-партнеров, на кейсах которых участники разрабатывали свои проекты. Профессиональная поддержка позволила участникам получить обратную связь от специалистов, работающих непосредственно в сфере экспортной деятельности.Слушатели программы получат дипломы профессиональной переподготовки.Следующий поток программы стартует в сентябре 2025 года. Принять участие могут студенты старших курсов бакалавриата, магистранты и молодые специалисты, желающие развиваться в сфере внешнеэкономической деятельности. Направить предварительную заявку на участие можно по адресу: v.strelnikova@exportcenter.ru.Узнать больше об образовательных возможностях для молодых специалистов и бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250707/ekspo-2027702515.html

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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, высшая школа экономики (вшэ), росэксимбанк