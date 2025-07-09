https://ria.ru/20250709/reshetnikov-2028179681.html

Решетников рассказал о явлении "потребительского терроризма"

Решетников рассказал о явлении "потребительского терроризма" - РИА Новости, 09.07.2025

Решетников рассказал о явлении "потребительского терроризма"

Практика "потребительского терроризма" существует, хотя судить о том, насколько она имеет массовый характер сложно; правительство готово вместе с бизнесом... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:09:00+03:00

2025-07-09T17:09:00+03:00

2025-07-09T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Практика "потребительского терроризма" существует, хотя судить о том, насколько она имеет массовый характер сложно; правительство готово вместе с бизнесом обсудить возможные варианты тонкой донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников в среду в Госдуме представлял законопроект о платформенной экономике. В ходе дискуссии был затронут вопрос так называемого потребительного терроризма, когда вещь возвращается продавцу после носки якобы из-за того, что она не подошла. У депутатов возник вопрос, насколько распространено подобное явление и будет ли проблема регулироваться законом на основе баланса интересов. "Вопрос такой сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, до нас тоже доходит информация о том, что это есть, да, и такая практика существует. У нас в законе (о платформенной экономике - ред.) потребитель защищен, и обязанность возврата товара, соответственно, она за маркетплейсом закреплена: принять и передать продавцу, вернуть деньги и так далее. Но вот те моменты, о которых вы говорите, они, по всей видимости, есть. Вопрос, насколько они массовые и как это надо отрегулировать", - сказал Решетников. Он добавил, что эта тема не является предметом регулирования закона о платформенной экономике и такие возможности у правительства уже есть в рамках закона о защите прав потребителей. "Эту практику ("потребительского терроризма" - ред.) и возможность регулирования давайте мы вместе с бизнесом еще изучим и при необходимости пообсуждаем какие-то варианты изменения в акт правительства по порядку возврата товаров. Но, поскольку тема очень чувствительная, она между потребителем и малым и средним бизнесом, который производит товар, мне кажется, тут требуется такая очень внимательная и тонкая донастройка. Пока у нас готовых решений нет. Но то, что проблема существует, признаем", - отметил Решетников.

https://ria.ru/20250603/ekonomika-2020696844.html

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экономика, максим решетников, госдума рф, россия