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Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников - РИА Новости, 09.07.2025
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15:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/reshetnikov-2028162677.html
Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников
Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников - РИА Новости, 09.07.2025
Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников
Платформенная экономика уже сейчас обеспечивает порядка 5% ВВП России, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:53:00+03:00
2025-07-09T15:53:00+03:00
экономика
технологии
россия
максим решетников
госдума рф
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Платформенная экономика уже сейчас обеспечивает порядка 5% ВВП России, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Положения закона сосредоточены на защите прав потребителей, а также интересов бизнеса, который работает через платформы. "Мы исходим из того, что развитие платформенной экономики крайне важный фактор нашего дальнейшего развития. Уже сейчас, по оценкам Высшей школы экономики, порядка 5% нашего ВВП так или иначе связано с платформенной экономикой, формируется ими (цифровыми платформами - ред.). И дальше эта цифра будет, очевидно, расти", - сказал Решетников, выступая в среду в Госдуме. Он также перечислил плюсы цифровых платформ с точки зрения влияния на экономику. "Первое - платформы существенно сокращают число посредников в экономике. Я имею в виду с точки зрения импортеров, перепродавцов и так далее и дают прямой выход предпринимателям на рынок", - сказал министр. "Второй момент - платформы существенно снижают потребность в оборотном капитале, потому что каждый посредник - это отвлечение средств, это задержки в оплате и в конечном итоге все эти задержки ложатся потом на малый и средний бизнес. Платформы это все существенно сокращают", - добавил он. По его словам, платформы экономят товаропроводящую сеть, потому что нет необходимости каждой торговой сети содержать свои склады, обеспечивать доставку и так далее. "Платформы нам позволяют и склады оптимальным образом использовать, и попутную загрузку задействовать максимально эффективно, и повышать частоту движения грузов и так далее. В конечном итоге они (платформы - ред.) существенным образом делают вклад в рынок труда и сокращают потребности в занятых", - продолжил министр. При этом Решетников подчеркнул, что масштаб развития платформ привел к тому, что они стали регулятором доступа на рынок труда. "Как бы нам сами платформы ни говорили о том, что они готовы внедрять все те практики, которые видят, все то регулирование, которое видят, мы исходим из того, что здесь требуется законодательное регулирование. Поэтому вышли к вам с предложением именно все эти вопросы законодательно отрегулировать", - подчеркнул Решетников.
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экономика, технологии, россия, максим решетников, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Технологии, Россия, Максим Решетников, Госдума РФ, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников

Решетников: платформенная экономика обеспечивает порядка 5% ВВП РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников на ПМЭФ-2025
Максим Решетников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Максим Решетников на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Платформенная экономика уже сейчас обеспечивает порядка 5% ВВП России, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Положения закона сосредоточены на защите прав потребителей, а также интересов бизнеса, который работает через платформы.
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"Мы исходим из того, что развитие платформенной экономики крайне важный фактор нашего дальнейшего развития. Уже сейчас, по оценкам Высшей школы экономики, порядка 5% нашего ВВП так или иначе связано с платформенной экономикой, формируется ими (цифровыми платформами - ред.). И дальше эта цифра будет, очевидно, расти", - сказал Решетников, выступая в среду в Госдуме.
Он также перечислил плюсы цифровых платформ с точки зрения влияния на экономику. "Первое - платформы существенно сокращают число посредников в экономике. Я имею в виду с точки зрения импортеров, перепродавцов и так далее и дают прямой выход предпринимателям на рынок", - сказал министр.
"Второй момент - платформы существенно снижают потребность в оборотном капитале, потому что каждый посредник - это отвлечение средств, это задержки в оплате и в конечном итоге все эти задержки ложатся потом на малый и средний бизнес. Платформы это все существенно сокращают", - добавил он.
По его словам, платформы экономят товаропроводящую сеть, потому что нет необходимости каждой торговой сети содержать свои склады, обеспечивать доставку и так далее. "Платформы нам позволяют и склады оптимальным образом использовать, и попутную загрузку задействовать максимально эффективно, и повышать частоту движения грузов и так далее. В конечном итоге они (платформы - ред.) существенным образом делают вклад в рынок труда и сокращают потребности в занятых", - продолжил министр.
При этом Решетников подчеркнул, что масштаб развития платформ привел к тому, что они стали регулятором доступа на рынок труда. "Как бы нам сами платформы ни говорили о том, что они готовы внедрять все те практики, которые видят, все то регулирование, которое видят, мы исходим из того, что здесь требуется законодательное регулирование. Поэтому вышли к вам с предложением именно все эти вопросы законодательно отрегулировать", - подчеркнул Решетников.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксим РешетниковГосдума РФВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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