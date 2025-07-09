https://ria.ru/20250709/religiya-2028042753.html

Берл Лазар сравнил Шварценеггера с героями еврейского народа

Берл Лазар сравнил Шварценеггера с героями еврейского народа - РИА Новости, 09.07.2025

Берл Лазар сравнил Шварценеггера с героями еврейского народа

Герои — это не Шварценеггер, киносупермены или спортсмены, настоящий герой — это сильный духом человек, который может один стоять за свою веру, когда вокруг все РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:48:00+03:00

2025-07-09T00:48:00+03:00

2025-07-09T00:48:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Герои — это не Шварценеггер, киносупермены или спортсмены, настоящий герой — это сильный духом человек, который может один стоять за свою веру, когда вокруг все против, рассказал главный раввин России Берл Лазар в интервью изданию Aif.ru. "Герой — это не Шварценеггер или другие киносупермены, не спортсмены, которые могут высоко прыгнуть. Настоящий герой — это человек, сила духа которого такова, что он может один стоять за свою веру, когда вокруг все против, готов идти на самопожертвование, помогая другим. И это то, что нужно рассказать нашим детям", - сказал Берл Лазар. По его словам, сегодняшние евреи — потомки людей, которые твердо держались за свою веру. "Мы остались евреями, а это значит, что десятки поколений готовы были многим пожертвовать, чтобы сохранить свои принципы, и мне бы хотелось, чтобы это стало моделью поведения <…> Если мы говорим о еврейских детях, то нам бы хотелось, чтобы они равнялись на героев нашего народа", - пояснил раввин. Он напомнил, что в России в годы гонений на религию оставались люди, верные своей традиции и вере. "Люди, посещая синагоги, рисковали возможностью поступать в университеты, за соблюдение субботы — лишиться работы. Были настоящие герои, подпольно обучавшие Торе, совершавшие обряды обрезания и хупы (бракосочетания). Когда я приехал в Россию в конце 80-х годов прошлого века, встретил таких героев, великих евреев, рисковавших своей жизнью, чтобы огонь еврейства не потух. Были сотни хасидов, не сдавшихся, несмотря на аресты, казни", - заключил главный раввин.

https://ria.ru/20250709/religiya-2028039442.html

https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, берл лазар, религия