https://ria.ru/20250709/religiya-2028039442.html

Главный раввин России рассказал о возвращении к религии

Главный раввин России рассказал о возвращении к религии - РИА Новости, 09.07.2025

Главный раввин России рассказал о возвращении к религии

В России и на Западе люди возвращаются к религии, хотя раньше многим казалось, что "люди живут в пострелигиозном обществе", рассказал главный раввин России Берл РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:05:00+03:00

2025-07-09T00:05:00+03:00

2025-07-09T00:48:00+03:00

религия

россия

сша

берл лазар

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77103/40/771034030_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_8330288762a6b2aa80cd1cbce72b6ba5.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В России и на Западе люди возвращаются к религии, хотя раньше многим казалось, что "люди живут в пострелигиозном обществе", рассказал главный раввин России Берл Лазар в интервью изданию Aif.ru. "Сегодня мы видим, что люди возвращаются к религии. В первую очередь — в России. Я заметил, даже за мое время жизни в России изменились традиции выбора имен для детей — стало гораздо больше старинных имен, церковных, библейских. Но и на Западе тоже идет возвращение к религии. Мы видим, как в США на выборах победил президент, чья предвыборная кампания во многом была построена на возвращении к традиционным ценностям", - сказал Берл Лазар изданию. По его словам, долгое время многим казалось, что вера в бога уже неактуальна, что люди живут в пострелигиозном обществе. "Такой подход на Западе был заметен в 60–70-х годах прошлого века, и здесь, в России при советской власти говорили, что религия — "опиум для народа". И там, и здесь старались убрать веру из нашей жизни! Слава богу, что это не получилось!", - заключил главный раввин.

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, берл лазар, религия