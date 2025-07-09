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Главный раввин России рассказал о возвращении к религии - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
00:05 09.07.2025 (обновлено: 00:48 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/religiya-2028039442.html
Главный раввин России рассказал о возвращении к религии
Главный раввин России рассказал о возвращении к религии - РИА Новости, 09.07.2025
Главный раввин России рассказал о возвращении к религии
В России и на Западе люди возвращаются к религии, хотя раньше многим казалось, что "люди живут в пострелигиозном обществе", рассказал главный раввин России Берл РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:05:00+03:00
2025-07-09T00:48:00+03:00
религия
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сша
берл лазар
религия
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В России и на Западе люди возвращаются к религии, хотя раньше многим казалось, что "люди живут в пострелигиозном обществе", рассказал главный раввин России Берл Лазар в интервью изданию Aif.ru. "Сегодня мы видим, что люди возвращаются к религии. В первую очередь — в России. Я заметил, даже за мое время жизни в России изменились традиции выбора имен для детей — стало гораздо больше старинных имен, церковных, библейских. Но и на Западе тоже идет возвращение к религии. Мы видим, как в США на выборах победил президент, чья предвыборная кампания во многом была построена на возвращении к традиционным ценностям", - сказал Берл Лазар изданию. По его словам, долгое время многим казалось, что вера в бога уже неактуальна, что люди живут в пострелигиозном обществе. "Такой подход на Западе был заметен в 60–70-х годах прошлого века, и здесь, в России при советской власти говорили, что религия — "опиум для народа". И там, и здесь старались убрать веру из нашей жизни! Слава богу, что это не получилось!", - заключил главный раввин.
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россия, сша, берл лазар, религия
Религия, Россия, США, Берл Лазар, Религия
Главный раввин России рассказал о возвращении к религии

Берл Лазар: в России и на Западе люди возвращаются к религии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В России и на Западе люди возвращаются к религии, хотя раньше многим казалось, что "люди живут в пострелигиозном обществе", рассказал главный раввин России Берл Лазар в интервью изданию Aif.ru.
"Сегодня мы видим, что люди возвращаются к религии. В первую очередь — в России. Я заметил, даже за мое время жизни в России изменились традиции выбора имен для детей — стало гораздо больше старинных имен, церковных, библейских. Но и на Западе тоже идет возвращение к религии. Мы видим, как в США на выборах победил президент, чья предвыборная кампания во многом была построена на возвращении к традиционным ценностям", - сказал Берл Лазар изданию.
По его словам, долгое время многим казалось, что вера в бога уже неактуальна, что люди живут в пострелигиозном обществе. "Такой подход на Западе был заметен в 60–70-х годах прошлого века, и здесь, в России при советской власти говорили, что религия — "опиум для народа". И там, и здесь старались убрать веру из нашей жизни! Слава богу, что это не получилось!", - заключил главный раввин.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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