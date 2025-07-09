https://ria.ru/20250709/regiony-2028233452.html

Новые регионы интегрировали в систему соцподдержки россиян

Новые регионы интегрировали в систему соцподдержки россиян - РИА Новости, 09.07.2025

Новые регионы интегрировали в систему соцподдержки россиян

Новые регионы России полностью интегрированы в государственную систему социальной поддержки граждан, за прошлый год выплаты получили 2,5 миллиона жителей этих... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:42:00+03:00

2025-07-09T21:42:00+03:00

2025-07-09T21:42:00+03:00

общество

россия

сергей чирков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новые регионы России полностью интегрированы в государственную систему социальной поддержки граждан, за прошлый год выплаты получили 2,5 миллиона жителей этих субъектов на сумму свыше 494,3 миллиарда рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Социальный фонд обеспечил выплату в новых субъектах всех пенсий и мер социальной поддержки по российскому законодательству. Таким образом, новые регионы полностью интегрированы в общероссийскую систему социальной поддержки граждан. Выплаты получили 2,5 миллиона человек на общую сумму свыше 494,3 миллиардов рублей", - передаются слова Чиркова на сайте фонда. Он отметил, что в целом на пенсионное обеспечение 43,6 миллиона российских пенсионеров было направлено 11,1 триллиона рублей за прошлый год. Это более 68% расходов Соцфонда. В сфере социальной поддержки россиянам оказали 280 миллионов услуг по 121 мере помощи. По данным Telegram-канала фонда, пособие по временной нетрудоспособности за прошлый год получили 20,3 миллиона человек, им направлены порядка 595,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250407/pensii-2009588793.html

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общество, россия, сергей чирков