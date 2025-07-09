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Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
21:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ravvin-2028234181.html
Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире
Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире - РИА Новости, 09.07.2025
Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:47:00+03:00
2025-07-09T21:47:00+03:00
религия
иерусалим
иудаизм
александр борода (раввин)
россия
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире. "Сегодня мы вступаем в период траура с чувством необратимости случившихся трагедий и нашей сопричастности тем событиям. Но наша задача – не только скорбеть и брать на себя ограничения, но и думать о том, какими духовными средствами мы можем восполнить гармонию в мире, в котором отсутствует храм", – говорится в его обращении к общинам накануне поста 17 тамуза, предоставленном пресс-службой ФЕОР РИА Новости. В день 17 тамуза (в 2025 году – 13 июля) в VI веке до нашей эры войско вавилонского правителя Навуходоносора II пробило городскую стену Иерусалима. Через три недели первый Иерусалимский храм был разрушен. В память о тех событиях в иудаизме установлен трехнедельный период поста. Во время него принято соблюдать ограничения, подчеркивающие траур: не веселиться, не играть свадеб, не стричься, не планировать серьезных дел. В день поста 17 тамуза с восхода солнца и до выхода звезд положено отказываться от воды и пищи, не носить кожаную обувь, а супругам – воздерживаться от близости.
https://ria.ru/20250220/putin-2000638271.html
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иерусалим, иудаизм, александр борода (раввин), россия, федерация еврейских общин россии
Религия, Иерусалим, иудаизм, Александр Борода (раввин), Россия, Федерация еврейских общин России
Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире

Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире.
«
"Сегодня мы вступаем в период траура с чувством необратимости случившихся трагедий и нашей сопричастности тем событиям. Но наша задача – не только скорбеть и брать на себя ограничения, но и думать о том, какими духовными средствами мы можем восполнить гармонию в мире, в котором отсутствует храм", – говорится в его обращении к общинам накануне поста 17 тамуза, предоставленном пресс-службой ФЕОР РИА Новости.
В день 17 тамуза (в 2025 году – 13 июля) в VI веке до нашей эры войско вавилонского правителя Навуходоносора II пробило городскую стену Иерусалима. Через три недели первый Иерусалимский храм был разрушен. В память о тех событиях в иудаизме установлен трехнедельный период поста.
Во время него принято соблюдать ограничения, подчеркивающие траур: не веселиться, не играть свадеб, не стричься, не планировать серьезных дел. В день поста 17 тамуза с восхода солнца и до выхода звезд положено отказываться от воды и пищи, не носить кожаную обувь, а супругам – воздерживаться от близости.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин поблагодарил главного раввина России за участие в жизни общества
20 февраля, 19:22
 
РелигияИерусалимиудаизмАлександр Борода (раввин)РоссияФедерация еврейских общин России
 
 
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