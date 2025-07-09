https://ria.ru/20250709/ravvin-2028234181.html

Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире

Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире - РИА Новости, 09.07.2025

Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:47:00+03:00

2025-07-09T21:47:00+03:00

2025-07-09T21:47:00+03:00

религия

иерусалим

иудаизм

александр борода (раввин)

россия

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире. "Сегодня мы вступаем в период траура с чувством необратимости случившихся трагедий и нашей сопричастности тем событиям. Но наша задача – не только скорбеть и брать на себя ограничения, но и думать о том, какими духовными средствами мы можем восполнить гармонию в мире, в котором отсутствует храм", – говорится в его обращении к общинам накануне поста 17 тамуза, предоставленном пресс-службой ФЕОР РИА Новости. В день 17 тамуза (в 2025 году – 13 июля) в VI веке до нашей эры войско вавилонского правителя Навуходоносора II пробило городскую стену Иерусалима. Через три недели первый Иерусалимский храм был разрушен. В память о тех событиях в иудаизме установлен трехнедельный период поста. Во время него принято соблюдать ограничения, подчеркивающие траур: не веселиться, не играть свадеб, не стричься, не планировать серьезных дел. В день поста 17 тамуза с восхода солнца и до выхода звезд положено отказываться от воды и пищи, не носить кожаную обувь, а супругам – воздерживаться от близости.

https://ria.ru/20250220/putin-2000638271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иерусалим, иудаизм, александр борода (раввин), россия, федерация еврейских общин россии