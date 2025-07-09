Раввин Борода призвал евреев думать о восстановлении гармонии в мире
Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал евреев задуматься о духовных средствах восстановления гармонии в мире.
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"Сегодня мы вступаем в период траура с чувством необратимости случившихся трагедий и нашей сопричастности тем событиям. Но наша задача – не только скорбеть и брать на себя ограничения, но и думать о том, какими духовными средствами мы можем восполнить гармонию в мире, в котором отсутствует храм", – говорится в его обращении к общинам накануне поста 17 тамуза, предоставленном пресс-службой ФЕОР РИА Новости.
В день 17 тамуза (в 2025 году – 13 июля) в VI веке до нашей эры войско вавилонского правителя Навуходоносора II пробило городскую стену Иерусалима. Через три недели первый Иерусалимский храм был разрушен. В память о тех событиях в иудаизме установлен трехнедельный период поста.
Во время него принято соблюдать ограничения, подчеркивающие траур: не веселиться, не играть свадеб, не стричься, не планировать серьезных дел. В день поста 17 тамуза с восхода солнца и до выхода звезд положено отказываться от воды и пищи, не носить кожаную обувь, а супругам – воздерживаться от близости.