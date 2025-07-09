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В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной
В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Москва ожидает, что состоится третий раунд переговоров между делегациями России и Украины и диалог будет продолжен, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:40:00+03:00
2025-07-09T12:40:00+03:00
2025-07-09T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что состоится третий раунд переговоров между делегациями России и Украины и диалог будет продолжен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен", - сказал Песков журналистам.
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украина, москва, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, Москва, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Песков: РФ ожидает третьего раунда переговоров с Украиной