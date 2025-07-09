https://ria.ru/20250709/rakety-2028126441.html
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД
Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:06:00+03:00
2025-07-09T13:06:00+03:00
2025-07-09T13:06:00+03:00
в мире
киев
россия
европа
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997523236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33dd9b6dd897ba139c022672840d790b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS. Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.
https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html
киев
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997523236_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1f25d4146dac1260cbcaaae9f706b8ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, европа, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Европа, Мария Захарова
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД
Захарова: поставки ракет для ПВО Украине не отразятся на задачах СВО