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Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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13:06 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rakety-2028126441.html
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД
Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:06:00+03:00
2025-07-09T13:06:00+03:00
в мире
киев
россия
европа
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS. Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.
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в мире, киев, россия, европа, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Европа, Мария Захарова
Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД

Захарова: поставки ракет для ПВО Украине не отразятся на задачах СВО

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS.
Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
Вчера, 10:21
 
В миреКиевРоссияЕвропаМария Захарова
 
 
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