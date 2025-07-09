https://ria.ru/20250709/rakety-2028126441.html

Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД

Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Поставки ракет Киеву не отразятся на задачах СВО, заявил МИД

Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:06:00+03:00

2025-07-09T13:06:00+03:00

2025-07-09T13:06:00+03:00

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мария захарова

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки новых партий ракет для европейской системы ПВО IRIS-T SL Киеву не отразятся на задачах и целях специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти поставки, эти решения прикрываются словами о том, что они должны помочь отстоять некую украинскую независимость, самостоятельность, при том, что сами же ее и растоптали... На целях и задачах специальной военной операции подобные решения не отразятся, они лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей и задач СВО по демилитаризации и денацификации Украины", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про запрос Киева о поставках управляемых ракет для системы ПВо IRIS-T SL и IRIS-T SLS. Захарова отметила, что в данном контексте удивляет тот факт, что сложившаяся военно-политическая ситуация в Европе все больше напоминает рецидивы реваншизма кайзеровской, а затем и гитлеровской Германии, которые привели в конечном итоге к двум мировым войнам.

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в мире, киев, россия, европа, мария захарова