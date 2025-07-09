https://ria.ru/20250709/rabota-2028053616.html
Россияне часто ссорятся в офисе из-за кондиционеров, показало исследование
Россияне часто ссорятся в офисе из-за кондиционеров, показало исследование - РИА Новости, 09.07.2025
Россияне часто ссорятся в офисе из-за кондиционеров, показало исследование
Россияне в этом году стали чаще спорить на работе из-за кондиционеров, особенно активно в такие конфликты вступают работники старше 45 лет, говорится в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:07:00+03:00
2025-07-09T04:07:00+03:00
2025-07-09T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне в этом году стали чаще спорить на работе из-за кондиционеров, особенно активно в такие конфликты вступают работники старше 45 лет, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Конфликтов в рабочих коллективах из-за кондиционеров стало больше - в этом году о них рассказали 35% россиян, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Каждый второй работник (49%) утверждает, что таких споров у них не бывает. У каждого шестого (16%) там, где он трудится, вообще нет климатической техники: "Я работаю в северном регионе. Достаточно открыть окно". Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин (36% против 33% соответственно). Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 43% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 31%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%. Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (40% против 30% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026189888.html
https://ria.ru/20250520/rabota-2017976501.html
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общество, работа
Россияне часто ссорятся в офисе из-за кондиционеров, показало исследование
SuperJob: женщины чаще мужчин ссорятся из-за кондиционеров в офисе
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне в этом году стали чаще спорить на работе из-за кондиционеров, особенно активно в такие конфликты вступают работники старше 45 лет, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Конфликтов в рабочих коллективах из-за кондиционеров стало больше - в этом году о них рассказали 35% россиян, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Каждый второй работник (49%) утверждает, что таких споров у них не бывает. У каждого шестого (16%) там, где он трудится, вообще нет климатической техники: "Я работаю в северном регионе. Достаточно открыть окно".
Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин (36% против 33% соответственно). Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 43% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 31%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%.
Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (40% против 30% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).